Eugenio Giani visita il Puccini Museum

martedì, 6 luglio 2021, 18:08

1921 - 2021: i 100 anni del Villino di Giacomo Puccini a Viareggio. Aperture straordinarie dell'ultima dimora del Maestro Giacomo Puccini

martedì, 6 luglio 2021, 16:20

Condottiero, soldato di ventura e uomo dalle grandi doti militari, strategiche e diplomatiche. E' quanto emerso dal terzo incontro del festival l'Augusta dal "Castruccio Castracani: quando Lucca era capitale"

martedì, 6 luglio 2021, 16:10

Torna la musica, tornano i concerti e torna la voglia di sedersi e ascoltare un concerto, dimenticandosi per un attimo questo anno e mezzo di buio che ha attraversato il mondo dell'arte in generale

martedì, 6 luglio 2021, 11:50

I biglietti già venduti per il 2020 e 2021 rimarranno validi per il concerto del 2022. Nuove disponibilità di biglietti verranno messe in vendita a partire da domani 7 luglio alle ore 10. L’artista americano recupererà il 9 luglio 2022

lunedì, 5 luglio 2021, 18:50

Proseguono gli spettacoli dedicati alle famiglie ad ingresso gratuito Giovedì 8 luglio alle 21 il magico di circo con Giulivo Baloon Show. Mercoledì 7 luglio si ride con "Incomincia" e dal 21 luglio partono anche i laboratori teatrali per bambini e ragazzi

lunedì, 5 luglio 2021, 18:23

Dopo il successo dello scorso anno, torna per "Piazza del Giglio" (venerdì 9 luglio, ore 21.30) il trio al femminile composto da Antonella Biondo (soprano), Lara Leonardi (soprano) e Arianna Tarantino (pianoforte)