Cultura e spettacolo



Festeggiati i 70 anni della filarmonica 'A. Catalani' con un concerto

domenica, 11 luglio 2021, 11:41

di chiara grassini

In piazza Felice Orsi si è festeggiato un compleanno speciale: i 70 anni della filarmonica A. Catalani con un concerto in occasione dell'Estate Porcarese. Poco prima dell'inizio della serata il primo cittadino, Leonardo Fornaciari, ha portato i saluti istituzionali del comune oltre ad essere soddisfatto dell'iniziativa.



In programma il repertorio bandistico dagli anni Cinquanta ad oggi. Tra i brani canti militari, musica operistica e classica, marce (la Popolana diretta da Emiliano Dell'Agnello, la marcia trionfale dell'Aida sotto la direzione di Gloria Cervelli) fino ad arrivare alle colonne sonore di Ennio Morricone, Julio Iglesias (besame mucho) e Raffaella Carrà (Ma che musica maestro!, Come è bello far l'amore da Trieste in giù) e Domenico Modugno (Volare).



Nel corso della serata si sono esibiti anche gli allievi della scuola di musica che fanno parte della banda insieme agli altri componenti.

"Vi abbiamo fatto una sorpresa: la torretta d'oro, ovvero un'onoreficienza che il comune di Porcari vi concede - sono state le parole di Leonardo Fornaciari al momento della consegna- fate parte della nostra comunità da ormai ben 70 anni".



Poco prima di ripetere il bis, è stato consegnato un mazzo di fiori a Gloria Cervelli oltre ai ringraziamenti da parte dei presenti sul palco.