Cultura e spettacolo



'Festival L'Augusta': martedì incontro dedicato a Norma Cossetto, interviene Toni Capuozzo

venerdì, 16 luglio 2021, 16:03

Martedì 20 luglio alle ore 21, in piazza Napoleone, si terrà il quinto appuntamento del festival L'Augusta - la Fortezza delle Idee. Incontro dedicato alla figura di Norma Cossetto, giovane donna uccisa in Istria dai partigiani titini nel settembre del 1943 e al dramma delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Intervengono il presidente del Comitato 10 febbraio Emanuele Merlino, l'esule istriana Rossella Bari, il consigliere comunale Fabio Barsanti e, in collegamento, il giornalista Toni Capuozzo. Modererà la conferenza la giornalista Bianca Leonardi. I posti a sedere sono prenotabili tramite messaggio whatsapp al numero 380 148 1747.



"Norma Cossetto - spiega Iacopo Di Bugno, presidente de L'Augusta - rappresenta un simbolo delle violenze e delle ingiustizie subite dagli italiani sul confine orientale. A Lucca il Consiglio comunale ha votato all'unanimità una mozione per perpetuare degnamente il ricordo di Norma e di tutti i "Martiri delle foibe". Con questa conferenza vogliamo quindi inserirci nel solco aperto dal Consiglio comunale, per contribuire alla conoscenza delle vicende che hanno coinvolto anche tanti lucchesi d'adozione".



Durante l'incontro sarà presentato il libro "Norma Cossetto - rosa d'Italia", a cura del Comitato 10 Febbraio, ente che si occupa di approfondire la storia del confine orientale italiano e di sensibilizzare sulle tragedie delle Foibe e dell'Esodo giuliano-dalmata.



Gli ospiti



Rossella Bari, esule istriana, è docente di lettere e presidente del Comitato Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) di Pisa.



Fabio Barsanti, consigliere comunale, è stato il promotore della mozione per l'intitolazione a Lucca di una strada a Norma Cossetto e per il ricordo dei "Martiri delle foibe".

Toni Capuozzo, giornalista, scrittore, blogger e conduttore televisivo. È stato inviato di guerra seguendo in particolare le guerre nell'ex Jugoslavia, i conflitti in Somalia, in Medio Oriente e in Afghanistan.



Bianca Leonardi, giornalista, collabora con testate locali. Esperta di comunicazione politica, con particolare riferimento agli uffici stampa.



Emanuele Merlino, presidente del Comitato 10 Febbraio. Saggista, ha dedicato numerosi testi a Risorgimento, prima guerra mondiale e Adriatico orientale. Argomenti per i quali è stato esperto e consulente per la Rai.