Isi Machiavelli vincitore del progetto “Pon per la scuola”: per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici

venerdì, 9 luglio 2021, 20:39

In seguito a regolare candidatura, l’ISI Machiavelli è stato ammesso tra i beneficiari del PON FSE 2014-2020 — Asse I — Istruzione — Azione 10.2.2A, Avviso Pubblico n. 19146 del 6/07/2020, finalizzato al supporto finanziario delle famiglie di studentesse e studenti della scuola secondaria.

Attraverso tale finanziamento la scuola potrà rispondere alle necessità di alunni/e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa di effetti connessi al Covid-19: le famiglie degli alunni/e del nostro istituto con ISEE certificato inferiore ai 25.000 euro potranno produrre domanda per l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di libri di testo, di dizionari e di libri di narrativa per l'a.s 2021/22, per garantire il diritto allo studio alla totalità degli studenti.

“Si tratta di un'azione di grande rilevanza messa in atto dal nostro Istituto- informa la Dirigente Scolastica Mariacristina Pettorini- basti pensare che il numero di testi che verranno acquistati e messi a disposizione degli alunni è di circa 1140 unità, per un impegno finanziario pari a 29.750 euro. “ Attendiamo le domande delle famiglie degli alunni entro il 16 luglio 2021”



Anche questo è un modo per garantire il diritto allo studio agli studenti meno agiati.