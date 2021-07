Cultura e spettacolo



La seconda settimana del Real Collegio Estate

domenica, 4 luglio 2021, 19:18

Saranno ospitate due delle date del Lucca Classica Music Festival organizzato dalla prestigiosa Associazione Musicale Lucchese: la sera di Lunedì 12 Luglio alle 21 si terrà il concerto di pianoforte di Giovanni Bellucci “La sorgente vocale” durante la quale saranno suonate le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi/Franz Liszt, Richard Wagner/Franz Liszt, Bellini/Franz Liszt, Busoni, Fryderyk Chopin e altri; mentre venerdì 16 luglio suoneranno Kirill Troussov, al violino e Alexandra Troussova al pianoforte le musiche di L. v. Beethoven, G. Tartini, C. Saint Saëns. I concerti iniziano alle 21, e l'ingresso ha un prezzo di €10, e per i soci dell’associazione musicale lucchese di €5. Per info e prenotazioni contattare il 0583469960 o scrivere una email a info@associazionemusicalelucchese.it



Martedi 13 luglio sarà la volta di un evento molto importante organizzato da Luccasenzabarriere, stiamo parlando della seconda edizione dello spettacolo di beneficenza e concerto tenuto da La Cattiva strada, gruppo livornese che farà rivivere la straordinaria musica e i celebri testi di Fabrizio De Andrè. E’ la volta del vernacolo lucchese, mercoledì 14 luglio alle 21, andrà in scena “Vien a veglia” spettacolo di poesie, dialoghi ed aneddoti in vernacolo lucchese. Bertuccelli Domenico, Marco Nicolosi e Giovanni Giangrandi sono i custodi del linguaggio contadino lucchese, appassionati e irriverenti, che condurranno il pubblico in un gioco di rime, storie ed espressioni capaci di raccontare, con immediatezza, la tempra e il carattere della città dalle cento chiese.



Eccoci a Giovedì 15 luglio, serata durante la quale l'importantissima e storica associazione Lucchesi nel mondo organizza la presentazione del libro biografia “Astor Piazzola, una vita per la musica” dell’autrice dott.ssa Maria Susana Azi, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti dalle 21:00. Sabato 17 luglio si terrà la Performance di danza contemporanea curata da Stefanie Nelson Dancegroup (New York) e Dance Italia. Per celebrare i 10 anni di attività di workshop estivi con danzatori e coreografi internazionali organizzati da Dance Italia a Lucca, Stefanie Nelson invita alcuni tra i protagonisti che hanno attraversato le edizioni passate. Durante la serata si alterneranno artisti italiani e internazionali per una serata di creazioni originali e inedite pensate per gli spazi del Chiostro di Santa Caterina. L’ingresso è possibile dalle ore 21, per info e prenotazioni contattare la mail info@danceitalia.com.