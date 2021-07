Cultura e spettacolo



'Virtuoso & Belcanto' inaugura con le musiche di Grieg e Fauré

lunedì, 19 luglio 2021, 16:22

Al via la rassegna di musica internazionale del Virtuoso & Belcanto Festival 2021 che dal 19 luglio al 1° agosto porterà a Lucca eventi dal vivo, musica e video-arte, mostre, prime esecuzioni, repertorio contemporaneo e classico. Il concerto inaugurale, martedì 20 luglio ore 21.15, si terrà al Real Collegio di Lucca con un programma dedicato alle musiche del compositore norvegese Edward Grieg e del compositore francese Gabriel Fauré.

Il programma si apre con la Sonata n. 3 in do minore per violino e pianoforte, op. 45 di Grieg, composta tra il 1886 e il 1887, probabilmente la più celebre delle tre sonate per violino e pianoforte composte dallo stesso per la sua freschezza melodica e i riferimenti alla musica popolare scandinava. Sul palco il violinista Jan Bjoranger e la pianista Yejin Gil. Yejin Gil sarà protagonista anche della Ballata in sol minore op. 24 per pianoforte sempre di Gieg. A completare il mosaico musicale sarà il Quartetto in do minore op. 15 per pianoforte, violino, viola e violoncello di Fauré, composto tra il 1876 e il 1880 e successivamente rivisto nella versione definitiva nel 1883, con un ensemble d'eccezione composto da Mark Gothoni (violino), Paul Cortese (viola), Yuko Miyagawa (violoncello) e Yejin Gil (pianoforte) per una delle pagine più affascinanti del catalogo di composizioni di Fauré.

Sempre martedì 20 (ore 19 presso la Chiesa di San Michele in Foro di Lucca), prima del concerto inaugurale, arte e musica si fondono con l'evento "S. Michele in Foro secondo i pre-raffaelliti", a cura di Angel Ramiro Sanchez, con la partecipazione di Wenting Kang, su musiche di Bach.