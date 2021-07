Lucca Classica, gli eventi di mercoledì 14 e giovedì 15 luglio: il divulgatore Giovanni Bietti, il duo Bandini-Chiacchiaretta e la musica di Piazzolla

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 12 luglio 2021, 18:51

Il progetto scenico che ha vinto il bando "Vivi Lucca 2021" non è uno spettacolo ordinario: è una prima assoluta ed è in programma per le serate del 17 e del 18 di questo mese di luglio nella splendida cornice dell'Auditorium San Romano, alle ore 21,30

lunedì, 12 luglio 2021, 18:22

Questa settimana tre appuntamenti ad ingresso gratuito: martedì 13 luglio Le penne dell'Orco ispirato al racconto di Italo Calvino; giovedì 15 luglio "I musicanti di Brema" dei fratelli Grimm a Ponte a Moriano; sabato 17 luglio la magia dell'illusionismo con "The magic show" a Capannori; a Lucca, Capannori, Montecarlo e...

domenica, 11 luglio 2021, 11:41

In piazza Felice Orsi si è festeggiato un compleanno speciale: i 70 anni della filarmonica A. Catalani con un concerto in occasione dell'Estate Porcarese

sabato, 10 luglio 2021, 13:06

C'è ancora tempo per prenotare i biglietti per lo spettacolo dedicato a Fabrizio De André dal titolo "La Cattiva Strada - C'è amore un po' per tutti e tutti quanti hanno un amore", organizzato dall'associazione Luccasenzabarriere

sabato, 10 luglio 2021, 12:53

Per la rivista Diapason è nella top ten dei pianisti lisztiani della storia, accanto a mostri grandi nomi come Argerich, Arrau, Zimerman

venerdì, 9 luglio 2021, 20:39

Attraverso tale finanziamento la scuola potrà rispondere alle necessità di alunni/e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa di effetti connessi al Covid-19