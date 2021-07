Cultura e spettacolo



'Lucca Classica', il secondo omaggio a Ezio Bosso con il Quartetto Zero

venerdì, 23 luglio 2021, 13:06

Dopo il grande successo del concerto della scorsa settimana con l'Orchestra dell'Istituto "Boccherini" e la violinista Anna Tifu, Lucca Classica torna a rendere omaggio a Ezio Bosso, questa volta come compositore. Un viaggio nella musica per quartetto di Bosso con alcuni dei musicisti che hanno collaborato con lui in un lunghissimo arco della sua vita. Un percorso tra le opere scritte per il cinema e quelle ispirate dalla pittura e dalla poesia, con qualche breve incursione nel repertorio classico. Questa è l'essenza della due giorni dedicata al grande maestro e divulgatore scomparso un anno fa che si terrà sabato 24 e domenica 25 luglio nella chiesa di S. Francesco.

Il Quartetto Zero (Giacomo Agazzini e Roberta Bua ai violini, Giorgia Lenzo alla viola e Claudia Ravetto al violoncello) nasce nel 2021 proprio come omaggio a Bosso. Il quartetto ha come obiettivo quello di tenere vivo il suo ricordo, diffondendone la musica e rinnovandola attraverso l'affiancamento di un repertorio tradizionale e contemporaneo.

Saranno quattro gli appuntamenti con il Quartetto Zero, con due concerti al sabato, alle 16:30 e alle 21:15, e due alla domenica, con gli stessi orari.

Il costo del biglietto è €5. I biglietti possono essere acquistati sulla piattaforma oooh.events o alla biglietteria allestita in S. Francesco, a partire da un'ora prima del concerto.

