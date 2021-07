Cultura e spettacolo



Lucca Classica Music Festival: Danilo Rossi, Anna Loro, Andrea Olive in concerto

sabato, 3 luglio 2021, 12:15

Un trio di grande fascino per il primo dei Concerti di Pieve a Elici, anche quest’anno ospitati da Lucca Classica Music Festival e dedicati a Giorgio Serafini, grande amico e mecenate della stagione ideata da Marcello Parducci. Domenica 4 luglio, alle 21:15, saliranno sul palco dell’Auditorium “Boccherini” Danilo Rossi, prima viola dell’Orchestra della Scala, l’arpista Anna Loro, considerata una delle più grandi rappresentanti della scuola italiana d’arpa, e il flautista Andrea Oliva, primo flauto solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma che a soli 23 anni è stato invitato come primo flauto ospite dai Berliner Philharmoniker.

Il programma prevede musiche di Marc Lavry (Suite Concertante op. 348), Gabriel Fauré (Clair de lune-minuetto per flauto e arpa- Berceuse de Dolly - Après unrêve), Nino Rota (Sonata per Flauto e Arpa) e Maurice Ravel (Pavane pour une infante Défunte). A chiudere il concerto saranno due brani di Claude Debussy: Syrinx per Flauto e la Sonata per flauto, viola e arpa.

Il costo del biglietto è di €10. La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio del concerto.

Il programma completo della manifestazione è su www.luccaclassica.it