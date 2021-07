Cultura e spettacolo



Lucca teatro festival spettacolo del 7 e 8 luglio per far ridere tutta la famiglia

lunedì, 5 luglio 2021, 18:50

Risate e divertimento per tutta la famiglia con i prossimi appuntamenti del Lucca Teatro Festival - "Che cosa sono le nuvole?" che prosegue fino all'8 settembre 2021, con il teatro per le nuove generazioni, ad ingresso gratuito, tramite prenotazione dal sito www.luccateatrofestival.it

Giovedì 8 luglio, ore 21 "GIULIVO BALOON SHOW" a Ponte a Moriano (Lu) nel giardino del Teatro Comunale Idelfonso Nieri, ingresso da Piazza del Popolo. David Bianchi "Giulivo" realizza un suggestivo ed esilarante spettacolo, adatto a tutta la famiglia (produzione Catalyst), basato su tante clownerie e un pizzico di giocoleria. Stupisce con gag inimmaginabili e irrazionali che prendono alla sprovvista lo spettatore, coinvolgendolo nella stessa realizzazione dello spettacolo: perché Giulivo si fa proprio aiutare dal pubblico in tutto e per tutto. Non ha caso lo spettacolo ha vinto il 1° Premio Festival Fantasia Juggling 2019 ed è stato finalista per il Premio Takimiri 2018. La serata è in collaborazione con Comune di Lucca e F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.

Mercoledì 7 luglio, invece alle ore 21,30, il festival si sposta a Castelnuovo di Garfagnana (Lu), con "INCOMICA" Il (non)sense della vita, all'ex pista di pattinaggio, ingresso da Via Vittorio Emanuele ai piedi della Rocca Ariostesca. In collaborazione con Comune di Castelnuovo di Garfagnana. Tra gags esilaranti e lazzi sorprendenti i tre personaggi accompagneranno il pubblico nel viaggio della Vita, fatto di cadute e fallimenti, successi e trionfi.

Dal 21 luglio partono anche due laboratori teatrali gratuiti mirati ai bambini e ragazzi: "IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI" dalle ore 9 alle ore 10,30 al Teatro Idelfonso Nieri – Ponte a Moriano (Lu), per i bambini dai 6 agli 11 anni, in collaborazione con F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca.

Mentre per i ragazzi dai 12 ai 17 anni "IL GIOCO SCENICO", dalle ore 11 alle ore 13, al Teatro Idelfonso Nieri – Ponte a Moriano (Lu), in collaborazione con F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca. Per informazioni d prenotazioni www.luccateatrofestival.it

Realizzato da La Cattiva Compagnia con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e della Provincia di Lucca, il festival propone ben 25 appuntamenti, in oltre due mesi di spettacoli per le famiglie, tutti con ingresso gratuito, prenotandosi sul sito www.luccateatrofestival.it e in piena sicurezza in spazi all'aperto, seguendo le normative Covid-19.

Realizzato anche grazie alla collaborazione con i Comune di Capannori, che ospiterà alcuni eventi in Piazza Aldo Moro e al Camelieto di S. Andrea di Compito, e per la prima volta con il Comune di Montecarlo, che ha inserito il Lucca Teatro Festival nel cartellone degli eventi dell'Estate, così come Castelnuovo di Garfagnana; si confermano le importanti collaborazione con F.I.T.A Comitato Provinciale di Lucca, Centro Culturale del Compitese e Real Collegio. Gli spettacoli sono tutti in fascia serale o preserale e ad ingresso gratuito, dedicati ai bambini di tutte le età e alle loro famiglie, presentati da compagnie di altissimo profilo, in gran parte premiate in diversi concorsi, provenienti da tutta Italia.

Il programma e le modalità di prenotazione sono sul sito: www.luccateatrofestival.it