Luccasenzabarriere: successo per la serata dedicata a Fabrizio De André

mercoledì, 14 luglio 2021, 19:21

Al maestro indiscusso del tango argentino, Astor Piazzolla, è dedicato Astor Querido – 100 anni con Piazzolla, ideato e scritto da Fabrizio Mocata in occasione dei 100 anni dalla nascita del musicista e compositore argentino

mercoledì, 14 luglio 2021, 14:16

L'orto può essere anche giardino? Giovedì 15 luglio, alle 21, in videoconferenza gratuita su Zoom il vivaista e creatore di giardini Mario Mariani racconterà la sua esperienza su come unire le qualità dei due spazi verdi per fare dell'orto un giardino, senza tradirne la vocazione produttiva

mercoledì, 14 luglio 2021, 12:50

Paura, cambiamento, libertà e omogeneità sono state le parole chiave al centro del dibattito "Covid 19-84:la neolingua della pandemia". Sono intervenuti il vicedirettore del quotidiano La Verità Francesco Borgonovo, il professore e saggista Stefano Zecchi e in collegamento Daniele Capezzone. Ha moderato l'evento il giornalista Fabrizio Vincenti

mercoledì, 14 luglio 2021, 12:41

Dopo una lunga attesa, finalmente ci siamo. Il ricordo di Ezio Bosso irrompe nel fine settimana di Lucca Classica Music Festival, con tre appuntamenti

lunedì, 12 luglio 2021, 18:51

Marco Vichi con il suo ultimo romanzo “Ragazze smarrite” è stato protagonista ieri sera (n.d.r. 12 luglio) dell’incontro organizzato dalla Libreria Ubik e dalla Palestra Ego nel nuovo spazio immerso del verde dell’Ego park, che si trova di fronte alla struttura Ego Wellness Resort di Sant’Alessio

lunedì, 12 luglio 2021, 18:51

Il progetto scenico che ha vinto il bando "Vivi Lucca 2021" non è uno spettacolo ordinario: è una prima assoluta ed è in programma per le serate del 17 e del 18 di questo mese di luglio nella splendida cornice dell'Auditorium San Romano, alle ore 21,30