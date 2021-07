Cultura e spettacolo



Maggiano, inaugura "La vita è una bella festa"

giovedì, 8 luglio 2021, 17:28

"La vita è una bella festa" alla Fondazione Mario Tobino in collaborazione con Alap associazione Lucchese Arte e Psicologia, Società Medico Chirurgica, e Associazione Archimede, sabato 17 luglio.



Programma:



Ore 18:00 Inaugurazione della Biblioteca Giovan Battista Giordano rinnovata e ristrutturata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. I preziosi volumi conservati nella biblioteca sono stati recuperati e salvati dal degrado grazie alla importante campagna di crowdfunding promossa due anni fa dalla Fondazione Tobino.

Ore 18:30 “L’ultima chiave” visita narrata tra psichiatria, letteratura ed arte con letture tobiniane, interventi musicali e recitativi a cura del MT6 ArtGroup

Ore 20:30 Conviviale Eco Friendly in giardino



IMPORTANTE: Info e prenotazione obbligatoria entro mercoledì 14 luglio presso la segreteria organizzativa della Fondazione Mario Tobino. Tel.0583 327243 - dal lunedì al venerdì ore 9-13.

BIBLIOTECA DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI MAGGIANO

Nel 1773, dopo la soppressione del Monastero dei Canonici Lateranensi di Santa Maria di Fregionaia, nasce l’ospedale per la cura dei malati di mente. Il primo nucleo della biblioteca viene a crearsi nel 1867 per opera del Direttore Gaetano Cappelli che dà inizio a una documentazione di inestimabile valore culturale, non solo per la ricerca medica e psichiatrica, ma anche storica e bibliografica.

La biblioteca, oggi dedicata al Dott. Giovanni Battista Giordano che si è dedicato con passione fin dagli anni '50 al riordino del patrimonio archivistico-librario, è l'unica biblioteca medica esistente nel territorio della provincia ricca di opere e di collezioni di riviste di medicina specialistica e generale.

Oggi dopo la chiusura dell’ospedale psichiatrico il fondo bibliotecario si è andato inesorabilmente assottigliandosi, ma la sua consistenza offre comunque uno spaccato della psichiatria del XIX e XX secolo e ne rappresenta un’importante testimonianza. La biblioteca dell’ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano Lucca è composta da circa 4000 libri, oltre a 261 riviste (172 italiane e 89 straniere). I volumi più antichi sono del 1735 e del 1791 a cui si aggiungono una serie di opere Ottocentesche che in parte non sono reperibili in altre biblioteche.

L’ULTIMA CHIAVE Passeggiata nel tempo tra psichiatria, letteratura ed arte

In collaborazione con Alap associazione Lucchese Arte e Psicologia, Società Medico Chirurgica, e Associazione Archimede. Tour dell’ex Manicomio di Maggiano diretto da Mario Tobino ideato e condotto dallo psichiatra Enrico Marchi: una passeggiata nel tempo tra psichiatria, letteratura ed arte con letture tobiniane, performance musicali legate al tema della follia e alle esperienze artistiche di riabilitazione psicosociale svoltesi all’ospedale psichiatrico di Maggiano a Lucca negli anni sessanta. Il tema della follia e delle esperienze artistiche di riabilitazione psicosociale svoltesi negli anni sessanta è importante per mantenere viva la memoria anche nelle giovani generazioni e per continuare a combattere gli stereotipi e lo “stigma” sul disagio psichico. Una visita rievocativa nei due comparti femminile e maschile con narrazione e interventi musicali e recitativi a cura del MT6 ArtGroup Lo strumento scelto della storytelling, trasforma la visita in un’esperienza emozionale attraverso musica, recitazione, letture, creando nei visitatori un coinvolgimento attivo. Le visite esperienziali diventano un momento originale ed unico, vissuto su un piano affettivo, denso di emozioni e ricordi indelebili, arricchiti a livello culturale e personale dalla narrazione storica e scientifica che possono forse offrire una maggiore consapevolezza del disagio psichico.

Intervento artistico a cura di MT6 : Giulio D’Agnello - chitarra e voce, Simona Generali - attrice, Romina Malagoli – voce, Maurizio Micheli – sassofono, Aldo Terigi – attore, Mario Cenni – attore, Enrico Marchi - regia e accompagnatore, Michela Panigada - assistente regia.

ONDA ACUSTICA

Il trio Onda Acustica, composto da Giulio D'Agnello, Mauro Redini e Alessandro Sodini costituisce un vero e proprio archetipo della musica tradizionale e popolare italiana, essendo composto dalla chitarra, dal mandolino e dalla fisarmonica. Onda Acustica ha effettuato negli anni applauditissimi concerti di musica folk, ma anche di canzone d'autore e di musiche di scena sull'intero territorio nazionale, riscuotendo sempre solidi ed unanimi consensi.

Due dischi all'attivo: "La Canzone Napoletana popolare e d'autore" (2013) registrato dal vivo alle Terme di Montecatini, ed il successivo "Antidotum Tarantulae" (2016) contenente anche alcuni brani originali.