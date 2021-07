Cultura e spettacolo



Musica al Camelieto: Andrea Biagioni dà il via ai concerti sotto le stelle

martedì, 6 luglio 2021, 16:10

Torna la musica, tornano i concerti e torna la voglia di sedersi e ascoltare un concerto, dimenticandosi per un attimo questo anno e mezzo di buio che ha attraversato il mondo dell'arte in generale.

Al via infatti, da giovedì 8 luglio, una serie di appuntamenti al Camelieto del Compitese, giardino unico in Italia e attualmente gestito dal Centro Culturale del Compitese.

Partenza con il botto perchè, ad esibirsi per la prima serata, sarà un artista molto conosciuto in lucchesia e non solo: Andrea Biagioni che, con la delicatezza e il suo talento sa sempre toccare l'anima delle persone, in uno spettacolo – questa volta – unico nel suo genere.

Il cantautore, in una location estremamente suggestiva come lo è il giardino delle camelie, si esibirà in un anfiteatro naturale, immerso nella natura e raggiungibile solo a piedi mediante un sentiero in quello che è a tutti gli effetti un paradiso floreale.

Intimità e potenza: queste le caratteristiche che daranno vita a uno spettacolo senza precedenti, una kermesse insolita ma decisamente magica che lascerà gli ospiti sicuramente a bocca aperta.

“Quando ho visto per la prima volta il Camelietum sono rimasto colpito dalla cura e la bellezza con cui questo luogo prende forma all'interno di un bosco vivo”, racconta Piero Perelli, che gestisce la programmazione degli eventi.

“In un percorso che si inoltra nel bosco più profondo, attraversando un ruscello, in alto in cima alla gola della collina si apre un anfiteatro naturale: ed è proprio lì che, insieme ad Augusto Orsi – che gestisce il Camelieto - abbiamo deciso di ospitare questa prima serie di eventi di musica totalmente inedita”.

Natura e musica: la combinazione perfetta per proporre qualcosa di nuovo, lontano dagli standard dei soliti concerti, ma puntando alla realizzazione di un'esperienza che coinvolga totalmente gli ospiti, immersi nella bellezza e nella pace di una una notte d'estate sotto le stelle.

“Ho deciso di incentrare questa serie di concerti sfruttando l'intimità del luogo dove gli artisti si esibiranno per lo più in versione unplugged, così da immergersi in una esperienza sonora in piena armonia con il bosco”, conclude Perelli.

Gli eventi si svolgeranno tutti i giovedì, per tutto il mese di luglio e vedranno protagonisti, dopo Andrea Biagioni, Fogg e Sgrò in programma il 15 luglio, La Serpe D'oro il 22 luglio, per poi chiudere, il 29 luglio con Effenberg.

L'inizio degli eventi, tutti gratuiti, è previsto perle 21.30.