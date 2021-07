Cultura e spettacolo



Niente Summer Festival, D'Alessandro: "Sono amareggiato e triste, ma non c'erano i presupposti. Se ce l'ho con qualcuno? Sì, con la pandemia e con chi non si vaccina"

mercoledì, 21 luglio 2021, 17:51

di aldo grandi

Era nell'aria, ma soltanto questa mattina è, sostanzialmente, divenuto ufficiale. L'edizione 2021 del Lucca Summer Festival non si svolgerà nemmeno a "ranghi ridotti". Non è stato diffuso alcun comunicato ufficiale, ma il promoter della manifestazione, Mimmo D'Alessandro, non ha potuto fare altro che prendere atto della impossibilità di tenere i concerti anche sugli spalti, dove sembrava si potessero organizzare durante il mese di settembre.



"Sono molto amareggiato e molto triste - spiega Mimmo D'Alessandro -. Non c'è stato alcun comunicato ufficiale, semplicemente ho deciso che non c'erano più i presupposti per andare avanti nel tentativo di organizzare qualche concerto anche a settembre. In realtà non è stato annullato niente, poiché gli artisti che sarebbero stati presenti quest'anno hanno rinviato al 2022. Mi chiede se ce l'ho con qualcuno. Sì, con la pandemia e con chi non si vaccina come, ad esempio, lei. Ci conosciamo da tanti anni e rispetto la sua decisione, ma anche lei deve rispettare quello che penso io sulla sua decisione di non sottoporsi al vaccino".