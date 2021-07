Nuova data per John Legend al Lucca Summer Festival

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 5 luglio 2021, 18:50

Proseguono gli spettacoli dedicati alle famiglie ad ingresso gratuito Giovedì 8 luglio alle 21 il magico di circo con Giulivo Baloon Show. Mercoledì 7 luglio si ride con "Incomincia" e dal 21 luglio partono anche i laboratori teatrali per bambini e ragazzi

lunedì, 5 luglio 2021, 18:23

Dopo il successo dello scorso anno, torna per "Piazza del Giglio" (venerdì 9 luglio, ore 21.30) il trio al femminile composto da Antonella Biondo (soprano), Lara Leonardi (soprano) e Arianna Tarantino (pianoforte)

domenica, 4 luglio 2021, 19:18

Ed eccoci alla vibrante e rovente seconda settimana della rassegna Chiostri D’estate del Real Collegio di Lucca. Nella cornice medievale del Chiostro di Santa Caterina, si susseguiranno diverse iniziative culturali e artistiche, realizzate dalle più importanti associazioni del territorio di Lucca

domenica, 4 luglio 2021, 14:48

Domenica 8 agosto a Lucca presso la Lym Academy, situata in via Orzali, n.377, dalle ore 16, si terranno le Selezionie la Finale Regionale di "A voice for Europe/Una Voce per l'Europa: Italia" edizione 2021, prestigioso concorso canoro internazionale giunto alla sua 53^ edizione

sabato, 3 luglio 2021, 17:38

Il concerto dell'Italian Cello Duo, formato dai violoncellisti Alessandro De Felice e Francesca Gaddi, ha aperto oggi all'ospedale San Luca la settima edizione del “Lucca Classica Music Festival”, realizzato dall'Associazione Musicale Lucchese con la fondamentale collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio

sabato, 3 luglio 2021, 12:15

Un trio di grande fascino per il primo dei Concerti di Pieve a Elici, anche quest’anno ospitati da Lucca Classica Music Festival e dedicati a Giorgio Serafini, grande amico e mecenate della stagione ideata da Marcello Parducci