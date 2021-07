Cultura e spettacolo



Nuovo appuntamento al Camelieto: La Serpe D'Oro in concerto sotto le stelle

mercoledì, 21 luglio 2021, 13:47

Nuovo appuntamento, previsto per domani sera giovedì 22 luglio alle 21.30, al Camelieto del Comitese. Una nuova notte magica a ritmo di musica, dove ad esibirsi nell'anfiteatro naturale sotto le stelle sarà il gruppo “La Serpe D'Oro”, composta – in misura ridotta per adattarsi al luogo dell'evento - da Igor Vazzini, cantante e polistrumentista, Andrea Del Testa, mandolino e prispolo e Fabio Bartolomei alla fisarmonica, sonagliori ed elaborazioni foniche.

La Serpe D'Oro, una delle realtà più interessanti dell'intero panorama folk italiano e non solo che, nel tempo, ha sempre più affondato le radici in territorio lucchese, delizierà il pubblico fornendo versioni pressoché inedite ed intime del repertorio tratto dall'ultima incisione, ma anche un tuffo nel passato con brani del loro primo album “Toscani randagi” ed altre interessanti novità.

Un concerto unico in un contesto unico: così si preannuncia la serata di domani sera.

L'appuntamento è gratuito e si inserisce nel cartellone degli eventi da non perdere nella piana.