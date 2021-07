Cultura e spettacolo



Una mostra dedicata alla seta fra storia, arte ed economia a Lucca

giovedì, 1 luglio 2021, 13:50

Inaugura sabato prossimo (3 luglio) alle 17.00, al castello di Porta San Pietro sulle mura, la mostra "Seta- storia, arte, economia a Lucca", inserita negli eventi del calendario Vivi Lucca 2021.

Tessuti preziosi, fotografie d'epoca, xilografie giapponesi, broccati d'oro antichi, abiti e kimono contribuiranno alla narrazione della storia della seta, dalla scoperta in Cina al primo incontro con l'Impero Romano, dalla sua produzione in Italia a partire dal Settimo secolo al flagello della pebrina, la malattia del baco da seta, alla soluzione dei bachi sani in Giappone. Un focus specifico sarà dedicato all'arte serica a Lucca.

La mostra, che resterà aperta fino al 25 luglio, si arricchirà di eventi collaterali, con conferenze, visite guidate e laboratori. Sarà possibile visitarla dal mercoledì al venerdì dalle 16 alle 20; il sabato anche la mattina dalle 11 alle 13.

All'inaugurazione, sabato 3 luglio, saranno presenti il sindaco Alessandro Tambellini, Maria Curto- presidente dell'associazione Lucca info & guide, Ilaria Del Bianco- presidente dell'associazione Lucchesi nel Mondo, il direttore del Museo d'Arte orientale Mazzocchi Paolo Linetti, la presidente di Lucca Crea Francesca Fazzi, Maria Vittoria Zucchelli- mediatore culturale area biodiversità del Museo di Trento, Bruno Micheletti- direttore dell'Istituto storico sezione di Bagni di Lucca.