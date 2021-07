"Via Dantis. Un'odissea ai confini della Divina Commedia"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 15 luglio 2021, 13:20

Sabato 17, alle ore 17, si conclude nell’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, la serie di interviste dal titolo “Incontro col Maestro”, inserite nel Puccini Chamber Opera Festival organizzato dalla associazione Cluster in collaborazione col Teatro del Giglio e il contributo della Fondazione BML

giovedì, 15 luglio 2021, 08:46

I sovrani d’Europa contrastarono con fermezza Napoleone nel suo proposito di esportare gli ideali della Rivoluzione negli Stati da questi governati considerandolo il nemico delle libertà, il nemico d’Europa, ed in questo modo contribuirono a costruire loro malgrado il suo Mito

mercoledì, 14 luglio 2021, 19:21

Al maestro indiscusso del tango argentino, Astor Piazzolla, è dedicato Astor Querido – 100 anni con Piazzolla, ideato e scritto da Fabrizio Mocata in occasione dei 100 anni dalla nascita del musicista e compositore argentino

mercoledì, 14 luglio 2021, 14:16

L'orto può essere anche giardino? Giovedì 15 luglio, alle 21, in videoconferenza gratuita su Zoom il vivaista e creatore di giardini Mario Mariani racconterà la sua esperienza su come unire le qualità dei due spazi verdi per fare dell'orto un giardino, senza tradirne la vocazione produttiva

mercoledì, 14 luglio 2021, 13:26

Grande successo per lo spettacolo "La Cattiva Strada - C'è amore per tutti e tutti quanti hanno un amore", organizzato dall'associazione Luccasenzabarriere e dedicato a Fabrizio De André. Il chiostro di Santa Caterina del Real Collegio ha accolto oltre 100 persone, in una serata organizzata rispettando tutti i protocolli anti-Covid...

mercoledì, 14 luglio 2021, 12:50

Paura, cambiamento, libertà e omogeneità sono state le parole chiave al centro del dibattito "Covid 19-84:la neolingua della pandemia". Sono intervenuti il vicedirettore del quotidiano La Verità Francesco Borgonovo, il professore e saggista Stefano Zecchi e in collegamento Daniele Capezzone. Ha moderato l'evento il giornalista Fabrizio Vincenti