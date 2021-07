'Virtuoso e Belcanto Festival' cala il... poker d'assi

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 27 luglio 2021, 13:30

Si parlerà ancora di libri e di storia al Caffè de La Versiliana in edizione serale in programma per la serata di mercoledì 28 luglio alle ore 21.30

martedì, 27 luglio 2021, 11:35

“Mister Wonderland” di Valerio Ciriaci (USA, 2019), il documentario sulla straordinaria storia di Sylvester Z. Poli emigrato negli anni ‘20, dalla Toscana in America, diventato il più grande proprietario di sale cinematografiche del suo tempo, sarà trasmesso su Rai3, mercoledì 28 luglio, alle 23.

martedì, 27 luglio 2021, 11:33

Per le celebrazioni beethoveniane, mercoledì 28 luglio, alle 21:15 all'Auditorium "Boccherini", Lucca Classica Music Festival propone il duo pianistico formato dai virtuosi Marco Sollini e Salvatore Barbatano, artisti Sony Classical apprezzati da critica e pubblico per la grande intesa e per l'intensità delle esecuzioni

martedì, 27 luglio 2021, 10:23

Venerdì 30 e sabato 31 luglio continuano gli appuntamenti di Festival Opera Barga con Ensemble Le Musiche di Simone Bernardini, primo violino dei Berliner Philharmoniker

martedì, 27 luglio 2021, 08:48

Giovedi 29 agosto alle ore 21,00 al Real Collegio – Chiostro Santa Caterina, ancora una serata di divertimento in compagnia del “La Combriccola” che si esibisce in vernacolo “parlar lucchese”

lunedì, 26 luglio 2021, 12:47

Attesissimo ritorno quello del Trio Zeliha, vincitore del concorso per musica da camera 2020 Virtuoso e Belcanto, che sarà protagonista del concerto straordinario, in collaborazione con Lucca Classica, martedì 27 luglio ore 21,15 presso il Real Collegio