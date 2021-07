Cultura e spettacolo



'Virtuoso e Belcanto Festival': sul palco Wenting Kang e Sergei Kvitko

domenica, 25 luglio 2021, 13:08

Grandi ospiti e repertori inusuali. Nel segno della letteratura musicale per pianoforte e viola prosegue il programma del Virtuoso e Belcanto Festival che, fino al 1° agosto, invaderà il territorio lucchese con il meglio della musica internazionale.

Lunedì 26 luglio, ore 21.15 al Real Collegio di Lucca, il pianista Sergei Kvitko, finalista al Pulitzer per la musica e candidato ai Grammy, al suo esordio sul palco del Virtuoso e Belcanto Festival, si esibirà insieme ad un’artista d’eccezione: la violista Wenting Kang - tra le fila della Israel Philharmonic Orchestra fino al 2016 e con una carriera solista che l’ha portata ad esibirsi nelle sale da concerto più prestigiose del mondo - il cui suono è stato definito “scuro ma luminoso” (NY Times). Il programma prevede l’esecuzione di alcune delle pagine più virtuose del ‘900 attraverso un percorso che dalla Francia di Debussy, Ravel e Fauré, passando per la Spagna di Casals, Falla e Albéniz, arriverà al Giappone del contemporaneo Nishimura.

Lunedì Ore 21:15 Real Collegio

C. Debussy-Heifetz: Beau Soir

C. Debussy: Première rhapsodie

F. Tarrega-Ricci: Recuerdo de la Alhambra

M. Ravel: Pavane pour une infante défunte

M. Ravel: Vocalise-étude en forme de Habanera

G. Faure: Elegie in c minor, Op. 24

G. Faure: Papillon, Op. 77

——————

I. Albéniz: Tango in D Major. Op. 165 No. 2

G. Faure: Berceuse, Op. 16

G. Faure: Apres un reve

A. Nishimura-Fantasia on Song of the birds

P. Casals: El Cant dels Ocells (Song of the birds)

M. Falla: Siete canciones populares españolas

Wenting Kang, viola

Sergei Kvitko, pianoforte