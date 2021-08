Cultura e spettacolo



“A Gab(ri)e(ll)a” di Ennio Morricone: pezzo forte della serata con il pianista Prosseda

mercoledì, 4 agosto 2021, 17:38

di francesca sargenti

A un anno dalla scomparsa di Ennio Morricone, Opera Barga ha voluto rendere omaggio al grande compositore con un concerto al pianoforte del pianista Roberto Prosseda, che si è tenuto ieri sera (ndr 3 agosto 2021) in Piazza del Giglio a Lucca.

Il programma della serata ha visto alternarsi brani di compositori quali Bach, Mendelssohn, Schubert, Brahms a brani di Ennio Morricone suonati al pianoforte da Roberto Prosseda.

Una serata con un format inconsueto, che più che un concerto per pianoforte si è trattato di una lezione-concerto su Ennio Moricone e le sue composizioni. Un format che il pianista Roberto Prosseda, che si occupa anche di ricerca e di divulgazione musicale, ha utilizzato anche per la realizzazione di numerose produzioni telvisive per Rai3 e Rai5, nonché per video pubblicati sui social.

Omaggio a Ennio Morricone, non è stato il classico concerto con in programma le note colonne sonore del compositore, ma un’occasione per far conoscere le musiche che hanno ispirato Morricone, eseguire brani inediti del compositore e direttore d’orchestra, tra cui anche due “studi” in cui sperimenta il “piano” e “forte” del pianoforte.

Pezzo forte del concerto è stata l’esecuzione in prima assoluta di “A Gab(ri)e(ll)a”, partitura musicale che nel dicembre del 1975 il Maestro volle dedicare a Gabriella Colao, finora mai pubblicata né eseguita. Un pezzo brevissimo, che dura solo 40 secondi, ma interessante perché trattasi della trasposizione delle lettere in musica.

Una serata accolta con apprezzamento dal pubblico, che anche se non numerossimo, indubbiamente è riuscito ad apprezzare la qualità della serata.