Cultura e spettacolo



A Lucca Classica, Beethoven secondo il quartetto di Venezia

lunedì, 23 agosto 2021, 14:27

Lucca Classica Music Festival apre l'ultima settimana dell'edizione 2021 con un altro imperdibile concerto. Martedì 24 agosto, alle 21.15, saliranno sul palco dell'Auditorium "Boccherini" i musicisti del celebre Quartetto di Venezia. Composto da Andrea Vio e Alberto Battiston ai violini, Mario Paladin alla viola e Angelo Zanin al violoncello, il Quartetto è un ensemble conosciuto in tutto il mondo per la raffinatezza delle sue esecuzioni ed è considerato uno dei migliori quartetti d'archi del nostro Paese. Interamente composto da musicisti veneziani, la formazione ha oltrepassato i trent'anni di attività̀ artistica. Il concerto fa parte del ciclo "I concerti di Pieve a Elici a Lucca Classica", quest'anno dedicati a Giorgio Serafini, grande amico del festival ideato da Marcello Parducci e quest'anno entrato nel cartellone di Lucca Classica per l'impossibilità di ospitare gli appuntamenti nella suggestiva pieve romanica di S. Panteleone, sulle colline di Massarosa.

Per la serata di martedì, il Quartetto di Venezia propone un programma tutto dedicato a Ludwig van Beethoven, con due dei suoi Quartetti per archi, composizioni da molti ritenute come la sua voce più autentica del compositore tedesco. In apertura, il Quartetto per archi n. 2 in sol maggiore op. 18 n. 2. A seguire, l'imponente Grande Fuga in si bemolle maggiore per quartetto d'archi op.133, una delle pagine beethoveniane più ambiziose e avveniristiche. In chiusura, un'altra celebre opera del genio tedesco, il Quartetto per archi in mi minore op.59 n.2 "Rasumovsky".



I biglietti possono essere acquistati sulla piattaforma oooh.events o alla biglietteria allestita al Boccherini, a partire da un'ora prima del concerto.



Lucca Classica Music Festival è una manifestazione organizzata dall'Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con il Teatro del Giglio, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, mecenate ai sensi della legge sull'Art Bonus. Media partner sono Bell'Italia e Gardenia, Rai Radio 3, Rai Cultura, Rai 5.

Sostenuto da Mibac, Regione Toscana, Provincia e Comune di Lucca, Camera di Commercio di Lucca e Lucca Promos, Lucca Classica è realizzato anche grazie ad Akeron, Banca del Monte di Lucca, Cartografica Galeotti, Farmacia Novelli, Fabio Francesconi Srl, Assicurazioni Generali (Lucca), Istituti Scolastici Esedra, Guidi Gino Spa, I gelati di Piero, Lucar TM – Concessionario Toyota, Mag-JLT Broker, Oleificio Rocchi, Toscotec e Unicoop Firenze. L'Associazione Musicale Lucchese ringrazia Fondazione Banca del Monte di Lucca, Studio odontoiatrico associato LDM, MondialCarta e il ristorante Gli orti di Via Elisa, mecenati ai sensi della legge sull'Art Bonus.