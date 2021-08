Cultura e spettacolo



A Segromigno in Monte ultimo appuntamento con "Parole per ridere e pensare 2021"

lunedì, 2 agosto 2021, 17:36

A Segromigno in Monte, presso il parco Pandora questo mercoledì 4 agosto dalle ore 21:15, si terrà il quinto ed ultimo appuntamento dell'evento serale capannorese: "Parole per ridere e pensare 2021. Le parole sono importanti". Questa manifestazione culturale nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Tèlia, il Comune di Capannori e il comico lucchese Matteo Cesca con l'intento di valorizzare l'iniziativa del book sharing e mettere l'attenzione sulla lettura oltre che far conoscere la dislocazione delle "casine del Libro". Le serate che si svolgono a tema, saranno rese più frizzanti e leggere dai monologhi del comico Cesca che da gran mattatore condurrà ogni appuntamento coinvolgento il pubblico in un vortice di risate.



"In queste cinque serate, - spiega la responsabile della Telia Ilaria Cardella - o meglio nel piccolo tour che ha visto toccare varie località del capannore come, Tofori, Guamo due volte, Marlia e adesso Segromigno in Monte, abbiamo proposto e naturalmente anche nell'ultima di mercoledì prossimo, attraverso la lettura di alcuni brani di libri più intensi, veri e propri itinerari virtuali sulle tematiche dell'amicizia, dell'amore, del mondo femminile, del viaggio e della favola. Inoltre ogni serata verranno donati alle Casine alcuni libri. La promozione della lettura è fondamentale in questa società che sempre meno si nutre di parole e sempre di più di immagini. Dove le parole perdono di importanza e si svalorizzano, la lettura diviene strumento fondamentale a stimolare il senso critico, la capacità di analisi e sintesi necessarie per interpretare il mondo che ci circonda ed in cui viviamo".



L'appuntamento al parco Pandora, in via Nuova a Segromigno in Monte, che si svolge in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Indiana e dintorni che cura anche la casina del libro del parco, vedrà come tema portante: le donne. La serata oltre al comico Matteo Cesca riserverà altre sorprese ed ospiti. L'ingresso è libero.



"Tèlia è un'associazione culturale - conclude Ilaria Cardella - composta da donne con uno spirito giovane, allegro, ribelle e molto sognatore. Tèlia è un'espressione che in greco indica una cosa buona, bella Tèlia! Essere Tèlia per noi significa voler mettere a disposizione le proprie competenze per gli altri, combattere per le cose buone, credere che non si smette mai di imparare, che la conoscenza fa la differenza".