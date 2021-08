Cultura e spettacolo



Aeonium Trio al chiostro di Santa Caterina del Real Collegio

martedì, 10 agosto 2021, 11:27

Tornano gli appuntamenti con la grande musica classica organizzati dal Centro di promozione musicale Animando. Venerdì (13 agosto) nel chiostro di Santa Caterina del Real Collegio di Lucca alle 21,15 l’Aeonium Trio si esibirà in un concerto incentrato sulle musiche di Mozart e Beethoven.

Protagonisti di Adagio Mozart saranno Cristina Papini al violino, Silvia Maria Gira al violoncello e Andrea Napoleoni al pianoforte. Tre giovani e bravi musicisti già affermati nel panorama nazionale e internazionale daranno vita a un concerto intrigante quanto imperdibile. In programma brani di Mozart (Adagio e Piano Trio K502), il primo dei quali rielaborato da un musicista contemporaneo, e di Beethoven (Piano trio, op.1 n.3), scritti appositamente per un trio di strumentisti.

L’ingresso al concerto è a pagamento: 3 euro per i soci di Animando e 5 euro per i non soci. Prenotazione e acquisto dei biglietti si possono effettuare on line attraverso l’operatore Oooh… Events. Per prenotare basta cliccare sul link (https://oooh.events/evento/adagio-mozart-chiostro-santa-caterina-lucca-1382021-biglietti/), registrarsi, indicare il numero di biglietti necessari e saldare il costo con carta di credito. In caso di impossibilità si potrà effettuare una prenotazione all’indirizzo segreteria@animandolucca.it, indicando i nomi dei prenotati e un cellulare di riferimento per ciascuno. Il giorno del concerto, mezz’ora prima dell’inizio, si dovrà saldare il dovuto (preferibilmente con la cifra esatta ,per evitare problemi con i resti). Non saranno venduti biglietti sul luogo del concerto.



A questo si aggiunge l’adeguamento alle nuove normative anti-Covid, per garantire uno svolgimento della manifestazione in totale sicurezza. Senza green pass, in formato cartaceo o elettronico o tampone effettuato nelle ultime 48 ore e documento di identità non sarà consentito l’ingresso. Per agevolare le operazioni di controllo sarà necessario presentarsi almeno con mezz’ora di anticipo rispetto all’orario previsto per il concerto. I soci di Animando avranno un accesso facilitato, sempre purché siano forniti del green pass.

L’ingresso, indicato da un banner, è su via della Cavallerizza, a pochi passi dalla basilica di San Frediano.