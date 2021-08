Cultura e spettacolo



Chiude con la Bohème la Stagione 2021 da tutto esaurito del 67° Festival Puccini

venerdì, 20 agosto 2021, 11:13

Va in archivio come il Festival Puccini dei SOLD out la stagione 2021 proposta dalla Fondazione Festival Pucciniano nel Gran Teatro Giacomo in riva al Lago che sabato 21 agosto cala il sipario sul cartellone d’opera con la Bohème una delle opere più amate dal pubblico, una storia e una musica capace di interpretare i sentimenti che animano la vita di ciascuno di noi. Amicizia, amore, passione, dolore, distacco trovano vita sul palco del 67° Festival Puccini di Torre del Lago, luogo del cuore del Maestro.

La regia di Marco Scola di Mambro rivela un’attenzione di stampo cinematrografico che si sposa ad uno studio della partitura attento e rispettosissimo del pensiero di Giacomo Puccini con Enrico Calesso alla direzione dell’Orchestra del Festival Puccini. Una Bohème, quella del 67° Festival Puccini, che presenta al pubblico del Gran Teatro all’Aperto Giacomo Puccini da un cast di grandi voci: Rodolfo, Ivan Ayon Rivas, Marcello Kartal Karagedik, Schaunard Tommaso Barea, Colline Abramo Rosalen, Mimì Polina Pasztircsák, Musetta Maria Chabounia, Benoit/Alcindoro Matteo Mollica, Parpignol Matteo Castrignano, Sergente dei doganieri Tommaso Corvaja, Un doganiere Michelangelo Ferri, Un venditore Giovanni Cervelli, Un ragazzo Nicola Peruzzi Basile.

Il disegno luci firmato da Valerio Alfieri, la scenografia a firma di Luciano Riccieri e i costumi di Cristina Da Rold utilizzano, combinandoli sapientemente, i diversi linguaggi dell’arte: cinema e teatro, musica e luce dipingono il palcoscenico del 67° Festival Puccini.