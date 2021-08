Cultura e spettacolo



Concerto de "I fiati" dell'Orchestra Luigi Boccherini

martedì, 31 agosto 2021, 09:00

Con il concerto de "I FIATI" dell'Orchestra Luigi Boccherini, ha inizio la tredicesima Rassegna Musicale "Suoni di Lucca – Musica in Palazzo Pfanner, organizzata dall'Associazione Orchestra da Camera "Luigi Boccherini, con il patrocinio del Comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ACLI ed Orchestra da Camera " Luigi Boccherini".

Il primo appuntamento con la grande musica è per Venerdì 3 Settembre, alle ore 21 – Il concerto realizzato in collaborazione con l'Associazione Filarmonica Pucciniana, si terrà presso il giardino di Palazzo Pfanner, via degli Asili -LU- (In caso di maltempo si svolgerà nella Sala Concerti).

L'ensemble de I FIATI dell'Orchestra Luigi Boccherini, composta da i maestri: Maria Franca Carli, flauto; Stefano Creci, Elena Giannesi, oboi; Remo Pieri, Daniele Scala, clarinetti; Davide Maia, Federico Lodovichi, fagotti; Massimo Marconi, Loretta Ferri, corni; Luca Pieraccini, Raffaele Della Croce, trombe; Raffaele Talassi, Sergio Bertellotti, tromboni, è una formazione flessibile di musicisti nata in seno all'omonima Orchestra con l'intento di fare musica, mirando ad un affiatamento e ad una sinergia musicale e strumentale sempre maggiore.

In programma musiche di W.A.Mozart, I. Stravinsky.

Saranno eseguite di W.A. Mozart "Serenata per Ottetto di fiati in Mi b maggiore KV 375" – e la "Serenata per ottetto di fiati in Do minore KV 388"; di I. Stravinsky la "Sinfonia, Tema con variazioni, Finale", per Ottetto di fiati, diretto dal m° Silvia Gasperini

I concerti si terranno nel rispetto delle normative anti- covid, con inizio alle ore 21.

Al termine del concerto, al pubblico intervenuto sarà offerta grazie alla Farmacia Novelli, una degustazione del tipico e storico liquore lucchese "la Biadina di Tista"

Gradita la prenotazione - Ingresso € 7