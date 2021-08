Cultura e spettacolo



C·ORA Lucca Fest: serie tv e cultura di massa nell’evento inaugurale

martedì, 24 agosto 2021, 16:21

Si avvicina il primo appuntamento con C·ORA Lucca Fest - Festival sulla Contemporaneità: la rassegna si aprirà giovedì 26 agosto, alle 21.15, nel prato della Cavallerizza in piazzale Verdi a Lucca con l’incontro dal titolo “Serie tv e cultura di massa”.



Protagonisti sul palco Alberto Mario Banti, storico, esperto di storia del Risorgimento italiano e au-tore di numerosi libri sulla cultura di massa, e Gianluca Fulvetti, docente di Storia Contemporanea all’Università di Pisa.



I due storici avvieranno un percorso di analisi e discussione su alcune delle serie tv di maggior suc-cesso degli ultimi anni: da Il Trono di Spade a Breaking Bad, da Lost a Gomorra, da Peaky Blinders a The Walking Dead. Banti e Fulvetti proporranno una riflessione sul mondo di oggi, parlando di hy-pe, l’emozione e attesa crescente che precedono l’uscita di una nuova stagione, di binge watching, la scorpacciata di puntate, e, più in generale, di come le fiction stiano prendendo il posto dei film nei cuori degli appassionati. Un fenomeno di massa, dunque, una cultura che cambia fatta di citazioni, riferimenti e nuovi modi di conquistare l’attenzione del pubblico.



L’evento è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite il sito www.luccacrea.it.



Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con obbligo di prenotazione e inizieranno alle 21.15. Per restare aggiornati sul programma e per le info: Facebook e Instagram C·ora Lucca Fest – Fe-stival sulla contemporaneità; coraluccafest@gmail.com.



Per accedere al festival è necessario avere il Green pass.



C·ora Lucca Fest prosegue, poi, venerdì 27 agosto con “In ricordo di Aldo Moro” con Gero Grassi, sabato 28 agosto con “Bowie to Bowie” con Carlo Massarini e domenica 29 agosto con “A cosa serve la tortura oggi?” con Luca Modenesi.

ALBERTO MARIO BANTI, professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Pisa. Si è occupato di Storia del Risorgimento italiano e di storia del nazionalismo europeo ottocentesco. È autore di “Wonderland. La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd” (Editori Laterza 2017) o il più recente “La democrazia dei followers: Neoliberi-smo e cultura di massa” (Editori Laterza 2020).

GIANLUCA FULVETTI, storico e docente di Storia Contemporanea all'Università di Pisa. È stato direttore dell’Istituto della Resistenza di Lucca ed è membro del Comitato scientifico dell’Insmli, di Liberation Route Italia e dell’Istituto Na-zionale Ferruccio Parri. È autore insieme a Paolo Pezzino del volume “L'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia” (Carocci,2009) e “Una comunità in guerra” (L'Ancora del Mediterraneo, 2006), “Antifascisti lucchesi nelle carte del ca-sellario politico centrale” (Pacini Fazzi 2019).