Cultura e spettacolo



Futuri talenti si formano a Lucca

martedì, 31 agosto 2021, 12:43

Parte a fine settembre presso la Lym Academy di Lucca, il "Master in Voice lnternational" che si svolgerà in un percorso riservato a pochi talenti in età compresa dai 15 ai 40 anni provenienti da tutta Italia, i quali, guidati dai Maestri Ciro Barbato e Vijay Pierallini, saranno accompagnati passo dopo passo verso il mondo professionale della discografia, della canzone, del Management dello Spettacolo, delle Tecniche di Canto e non solo. I fortunati, studenti del Master, saranno ascoltati e valutati a fine Corso da una delle maggiori case discografiche al mondo, come la SONY, UNIVERSAL e WARNER, proprio presso la LYM ACADEMY di Lucca.



"Abbiamo strutturato un programma di studi teorico e pratico, già fortemente rodato, che porta i talenti scelti al Master verso la ricerca del proprio DNA artistico, con un vero e proprio lavoro di conoscenza musicale, di avanguardia sonora e ricerca della propria singolarità vocale, che si può ottenere soltanto con un lavoro fatto scrupolosamente su ciascun Artista, ed è ciò che faremo, mettere in luce e preparare i nostri ragazzi per il lavoro nel mondo dello spettacolo".

Dichiara il Direttore Artistico del corso il M° Ciro Barbato insieme al collega Vijay Pierallini.



Al "MASTER in VOICE International" si affiancheranno tante professionalità tra le quali la Dott.ssa Maria Puca di "TG NEWS 24" che curerà i corsi di Comunicazione, l'avvocato Leopoldo Lombardi, legale del noto Talent televisivo X Factor, che curerà al "MASTER in VOICE InternationaI" i Corsi di legislazione artistica, Massimo Bonelli (direttore artistico del concerto del 1* Maggio a Roma consulente di Sony e della Sugar) e Massimo Cotto (Area Sanremo e speaker di Virgin Radio) .



Le iscrizioni che saranno a numero chiuso e sarà possibile iscriversi solo dopo aver effettuato un provino e colloquio conoscitivo chiamando il n° 347 0338994 o inviando una mail a: info@lymacademy.it

Si potrà prenotare il provino ed eseguire un brano a propria scelta alla presenza della Commissione del Master e in caso di esito positivo si potrà essere inseriti nella rosa dei fortunati studenti che potranno fare una esperienza altamente professionale.

Le iscrizioni per il provino di ammissione dovranno pervenire entro il 10 settembre



Alla fine del corso sarà rilasciato un Attestato valido per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Il Master si svolgerà nel pieno rispetto delle norme Anti Covid-19