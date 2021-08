Cultura e spettacolo



Grande interesse di pubblico per il saggio 'Carpe Diem' di Massimo Raffanti

martedì, 31 agosto 2021, 09:08

Grande interesse ha destato la presentazione di "Carpe Diem, riprendersi il tempo per una rivoluzione interiore" (Passaggio Al Bosco Edizioni).



Il saggio filosofico romanzato di Massimo Raffanti, giornalista e scrittore lucchese, che è stato presentato all "Etoile-Yacht Club- Porto di Marina di Pisa".



Presenti Pierpaolo Magnani, assessore alla cultura del comune di Pisa, ente che ha patrocinato l'evento, Francesco Meucci, attualmente responsabile della redazione lucchese de "La Nazione" e Renato Guerrucci, che ha rappresentato la casa editrice.



Una bella serata sul bel tramonto marino e sulle lussuose imbarcazioni presenti in rada, ha degnamente segnato il crescente successo di una pubblicazione che a Marina di Pisa è nata.



Il volume è attualmente presente sui principali siti letterari italiani quali Mondadoristore, Feltrinelli Hoepli, Ibs, Libraccio, Libreria Universitaria e sui portali di Amazon ed Ebay.



A breve sono previste altre presentazioni del libro in altri capoluoghi toscani.