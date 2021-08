Cultura e spettacolo



In libreria il volume-guida alla mostra "Labirinti: mito, simbolo, gioco"

giovedì, 26 agosto 2021, 17:17

E' acquistabile in libreria oltre che al Bookshop del Museo della Cattedrale il volume-guida (Pacini Fazzi editore in collaborazione con Gruppo Esedra Lucca) alla Mostra "Labirinti. Mito, simbolo, gioco" inaugurata presso l'Oratorio di San Giuseppe adiacente al Museo della Cattedrale.



Un agile saggio-guida a firma di Annamaria Giusti (storica dell'arte ed ex direttrice dell'Opificio delle Pietre dure di Firenze) che ripercorre attraverso numerose immagini la storia affascinante che vede nel corso dei secoli il labirinto come espressione di civiltà e culture diverse. Dal mito classico del Labirinto di Teseo, al tema del viaggio verso la salvezza che ha visto il simbolo classico reinterpretato dalla cristianità, all'abbinamento al gioco rinascimentale, fino alla perdita del centro del labirinto espresso nella nostra contemporaneità.



Un volume che Pacini Fazzi ha edito per accompagnare l' affascinante percorso virtuale promosso dall'Opera del Duomo di Lucca in occasione del 950esimo anniversario di fondazione della Cattedrale.



Prodotta da KIF Italia sotto la direzione di Giuliano Gasparotti la Mostra offre un suggestivo percorso nei secoli, un viaggio nell'arte e nel pensiero attraverso questa intrigante simbologia.



"Volentieri - afferma Chiara Casali vicepresidente Esedra - abbiamo aderito all'iniziativa della Casa editrice Pacini Fazzi collaborando all'edizione del Catalogo. Il Labirinto del Duomo di Lucca diviene l'inizio di un grande percorso interdisciplinare che non lascerà indifferenti anche i visitatori e i lettori più giovani, ai quali si offre, insieme alla suggestione di immagini bellissime, uno strumento per comprenderne il significato complesso."