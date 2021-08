Inaugurata la mostra "Labirinti: mito, simbolo, gioco" all'oratorio di San Giuseppe

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 26 agosto 2021, 17:17

E' acquistabile in libreria oltre che al Bookshop del Museo della Cattedrale il volume-guida (Pacini Fazzi editore in collaborazione con Gruppo Esedra Lucca) alla Mostra "Labirinti. Mito, simbolo, gioco" inaugurata presso l'Oratorio di San Giuseppe adiacente al Museo della Cattedrale

giovedì, 26 agosto 2021, 12:56

Marco Costantini (percussioni, M° Bombardieri), Iacopo Figini e Lorenzo Macario (chitarra, M° Bandini), Antonino D'Eliseo (flauto, M° Rogai), Lara Leonardi (canto, prof.ssa Ionata) sono i vincitori delle borse di studio messe a disposizione dall'Associazione Musicale Lucchese in memoria di Carol Mac Andrew

mercoledì, 25 agosto 2021, 17:01

The Kolors a causa della positività al Covid19 di un membro della band non potranno esibirsi sul palco del Ripartire Festival domenica 29 agosto. Al loro posto si esibirà Noemi in concerto con il suo tour “Metamorfosi Summer Tour”

mercoledì, 25 agosto 2021, 16:58

Venerdì 27 agosto alle 21.15, l’ultimo appuntamento con Canto degli Alberi 2021 rassegna organizzata da FLAM presso l’Orto Botanico. Saranno protagonisti della serata Giacomo Banella, contrabbasso, e Stefano Teani, pianoforte, che eseguiranno musiche di Eccles Bottesini e Vanhal

mercoledì, 25 agosto 2021, 12:46

Domenica 29 Agosto 2021, alle 18,30, presso la Cattedrale di San Martino in Lucca, un altro importante ed eccezionale appuntamento per "Musica in Cattedrale" con un concerto dell'organista Andreas Sieling, titolare del grande Organo Sauer del Duomo di Berlino

mercoledì, 25 agosto 2021, 12:34

Venerdì sera la prima data in Toscana di "Intelletto d'amore (e altre bugie)" con la voce di Andrea Camilleri e il violoncello di Michele Marco Rossi. Sabato sera la musica al tempo di Dante con Oreste Bossini e il liuto medievale di Stefano Albarello