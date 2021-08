Cultura e spettacolo



La Donna Ancestrale di Luca Brogi in mostra al Real Collegio

lunedì, 9 agosto 2021, 11:31

Inaugura la mostra di Luca Brogi nel Chiostro di Santa Caterina: “Ancestrale” una raccolta di installazioni che occuperà le pareti del nostro chiostro durante gli eventi estivi. L’artista ci racconta che “Ancestrale é una raccolta di opere realizzate nel corso della pandemia, quando i rapporti umani erano ridotti al minimo. In quel periodo potevo contare molto sulla mia “esperienza intrinseca” per rispondere ai nuovi quesiti dell'esistenza e su come affrontare il futuro.”

In particolare la mostra di concentra sul concetto di Donna ancestrale: “L'Energia del Femminile Ancestrale, la linfa vitale, è generosa, gentile, paziente, inclusiva, pacificante, offre ascolto, nutre il corpo e lo spirito, irradia bellezza e gioia, esprime forza e determinazione senza aggressività, è accogliente e mai in competizione, manifesta la compassionevole saggezza”.

Lunedì 9 Agosto tornano al Real Collegio di Lucca i Talk Show di Paolo Mandoli, degli approfondimenti giornalistici condotti da Paolo Mandoli che ospita noti personaggi del mondo della politica, dell'arte e della cultura lucchese e non. La serata inizia alle 21 ed è ad ingresso gratuito. Per info e prenotazioni: realcollegioestate@gmail.com

Martedì 10 Agosto si terrà la presentazione del libro Gentes Catalanianae durante la serata Catalani che sarà arricchita di intermezzi musicali; l’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti ed inizia alle 21.

Mercoledì 11 Agosto torna il Festival del Teatro Indipendente dei Giovani del collettivo artistico Spazio Lum. Andrà in scena lo spettacolo “Il bolo alimentare, un altro monologo” scritto da Debora Pioli che ce lo descrive così : "Noi siamo quello che mangiamo, o quello da cui siamo mangiati? Corpi in raccolta sparsa non - differenziata, molecole masticate, mal-digestioni. Nel tempo in cui ci abbuffiamo di trasmissioni sul cibo alla Master Chef e corpi a pronta presa su Instagram, il bolo alimentare è un dialogo aperto con il pubblico, Senzatesto e senza attori. Forse."

L’entrata all’evento è riservata ai soci, la tessera si può fare in location, per info e prenotazioni chiamare il 3280628802.

Giovedì 12 Agosto è la volta della rassegna Lucca Jazz Donna che torna con una serata molto speciale: Women in Talent è il nome dell’evento dedicato alle artiste emergenti nel campo del Jazz. Ci saranno due set differenti, durante il primo si esibisce Agata Garbin, batterista talentuosa, classe ‘99; durante il secondo set avremo il piacere di ascoltare il trio Signorine Buonasera, formato da Gilda (Valeria Paci) e Bonny (Valeria Bonifazi) e Polly (Elena Polinori).

Per info e prenotazioni potete rivolgervi al numero 3280628802 o scrivere una mail a: prenotazioniluccajazz@gmail.com

Conclude dolcemente la settimana il concerto “Adagio Mozart” organizzato da Animando la sera del venerdì 13 Agosto alle 21. Durante la serata l’Aeonium Trio suonerà le musiche di Beethoven e Mozart. Per info e prenotazioni scrivere alla mail segreteria@animandolucca.it.