L'organista Andreas Sieling suona in Cattedrale

mercoledì, 25 agosto 2021, 12:46

Domenica 29 Agosto 2021, alle 18,30, presso la Cattedrale di San Martino in Lucca, un altro importante ed eccezionale appuntamento per "Musica in Cattedrale" con un concerto dell'organista Andreas Sieling, titolare del grande Organo Sauer del Duomo di Berlino, probabilmente, ad oggi, la chiesa più importante e rappresentativa della Germania.

Sieling, organista di fama internazionale, proporrà alcune sue trascrizioni assieme a musiche di Bach ,Franck, Grieg, Vierne, Strauss.

Organizzata da Flam, Opera del Duomo, Assessorato alla cultura/Vivi Lucca, la rassegna fa parte del progetto del '700 musicale a Lucca e ha il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e del Comune di Lucca stesso. Sieling suonerà anche nel festival organistico Città di Camaiore il giorno Venerdi 27 Agosto (con un programma completamente diverso). La collaborazione tra l'associazione Marco Santucci e la Flam ha permesso di portare qui nel nostro territorio uno dei più grandi organisti del nostro tempo.

Valgono ancora le norme anti Covid, per cui gli organizzatori raccomandano l'uso della mascherina e del green pass.

La Flam ringrazia il Comune di Lucca, la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e gli altri sponsor e sostenitori, per aver reso possibile la realizzazione di questo progetto che anche quest'anno ha portato a Lucca diversi organisti di fama mondiale.