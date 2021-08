Cultura e spettacolo



Lucca Classica, nel fine settimana due concerti a Villa Reale con Gabriele Ragghianti e Ars Liberalis Ensemble

venerdì, 20 agosto 2021, 12:07

Lucca Classica Music Festival torna a Villa Reale con gli ultimi concerti del ciclo che ha visto la musica del festival risuonare nello splendido giardino della dimora storica di Marlia. Due gli appuntamenti di questo fine settimana, entrambi ospitati nella Limonaia della villa.

Sabato 21 agosto, alle 16:30, l'Ars Liberalis Ensemble, formato da Lucrezia Nappini al violino barocco, Lorenzo Giovannelli alla viola barocca e Gabriele Micheli al continuo, offrirà al pubblico un interessante viaggio attraverso la musica del Seicento e del Settecento. In programma troviamo cinque brani da Il terzo libro de varie sonate di Salomone Rossi: la Sonata prima detta la moderna, la Sonata quarta sopra l'arie di Ruggiero, la Corrente seconda detta la Emiglia, la Corrente terza detta la Cecchina e la Corrente quarta. Di Dario Castello, la Sonata seconda a due soprani da Sonate concertate in stil moderno, libro primo. Di Biagio Marini, la Passacaglia a 3, da Sonate da chiesa e da Camera a 2, a 3 e 4. Infine, due brani di Claudio Monteverdi: Ohimè dov'è il mio ben e Non è di gentil core, da Il settimo libro dei madrigali.

Domenica 22 agosto, sempre alle 16:30 alla Limonaia, il contrabbassista Gabriele Ragghianti, dal 1988 primo contrabbasso solista del gruppo da camera "I Solisti Veneti" e dal 2013 insegnante al Royal College of Music di Londra, eseguirà Les Voix Humaines di Marin Marais e la Suite N° 1 BWV 1007 di Johann Sebastian Bach. Concluderà il concerto con Fantasia Spagnola, composizione dedicatogli dal celebre contrabbassista e compositore spagnolo Simón Garcia.

I concerti prevedono un biglietto (€3) al quale si aggiunge il biglietto di accesso a Villa Reale. I biglietti possono essere acquistati in loco o online su https://shop.villarealedimarlia.it.