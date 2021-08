Nasce 'Ripartire', il festival dedicato ai giovani

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 11 agosto 2021, 15:30

Ultimi due fine settimana per visitare le mostre che Photolux, per l'Archivio Fotografico Lucchese "A.Fazzi", ha inaugurato lo scorso 28 maggio a Villa Bottini, Lucca. C'è tempo, infatti, fino al 22 agosto per immergersi tra le immagini, i suoni e i silenzi che raccontano la pandemia da Covid-19

martedì, 10 agosto 2021, 23:47

C'è ben poco da dire: a Lucca, ormai, solo il professor Sereni riesce a tenere in vita, valorizzandoli, eventi e storie di una città che, ormai, nessuno ricorda più

martedì, 10 agosto 2021, 14:31

Katia Beni e Anna Meacci arrivano a Lucca con il loro "The Best of". Uno show tutto da ridere che condensa il meglio del meglio della loro comicità

martedì, 10 agosto 2021, 11:37

Selezionati da una giuria di professionisti del mondo musicale, nel corso delle Finali Regionali del Concorso Canoro "Una Voce per l Europa e Voice for Europe", che si sono svolte domenica 8 agosto presso la LYM Academy di Lucca , accedono alle Finali Nazionali, (che si terranno a Riccione dal...

martedì, 10 agosto 2021, 11:27

Tornano gli appuntamenti con la grande musica classica organizzati dal Centro di promozione musicale Animando. Venerdì (13 agosto) nel chiostro di Santa Caterina del Real Collegio di Lucca alle 21,15 l’Aeonium Trio si esibirà in un concerto incentrato sulle musiche di Mozart e Beethoven

martedì, 10 agosto 2021, 11:14

Si avvicina Ferragosto, ma Lucca Classica Music Festival non va in vacanza e prosegue con la sua programmazione che fino al 31 agosto offre appuntamenti di qualità per arricchire l'offerta culturale del territorio