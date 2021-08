Cultura e spettacolo



Parafango: da protagonista di un album a personaggio di un libro e di uno spettacolo teatrale

giovedì, 19 agosto 2021, 13:28

Il ciclista Parafango che abbiamo conosciuto come protagonista dell’album omonimo di Stefano Nottoli, adesso è diventato protagonista di un libro che ne racconta le gesta e uno spettacolo teatrale tra musica e parole che sarà rappresentato venerdì 20 agosto, a partire dalle 21:15 al Teatro ‘Nieri’ di Ponte a Moriano, nell’ambito della rassegna ‘Metti una sera d’estate a Ponte a Moriano’.

Il volume “Parafango” racconta la vita di Leonardo Martinelli, nato alla fine della Seconda Guerra Mondiale in un manicomio. Dopo una disastrosa partecipazione a un Giro d’Italia, sposa una ragazza della quale è molto innamorato, Brunilde, ma l’amore non durerà e la separazione arriva poco tempo dopo il matrimonio. Martinelli-Parafango muore in circostanze misteriose.

Martinelli – personaggio di fantasia, usato da Nottoli per raccontare i suoi ricordi d’infanzia e le numerose “storie di paese” che ha ascoltato in giro – è stato dapprima protagonista di una canzone, poi di un album e, adesso, di un romanzo: una storia di quelle che appaiono perfino troppo sopra le righe per essere totalmente false.

Sul palco, insieme a Nottoli, ci sarà anche Simonetta Bianchi della compagnia teatrale Invicta, alla quale sono affidati i monologhi in vernacolo lucchese che sono parte integrante dello spettacolo, incentrato sul racconto di questo surreale personaggio che, in fondo, tutti avrebbero potuto conoscere.

Lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid ed è a ingresso gratuito. E’ consigliato prenotare sul sito www.teatronieri.it. Per informazioni, 320/6320032; fitalucca@gmail.com