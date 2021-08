Cultura e spettacolo



'Real Collegio estate': talk show condotto da Paolo Mandoli

sabato, 14 agosto 2021, 12:04

Nel calendario di «Real Collegio estate 2021» lunedì sera, 16 agosto, si svolge il talk show condotto da Paolo Mandoli. Il titolo è: «1991 – 2021 Volontariato una Capitale e un Patrono». Partecipano: Mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca; Aldo Intaschi, tesoriere della Confederazione Misericordie d’Italia; Gabriele Brunini, consigliere della Confederazione Misericordie d’Italia; Selene Pera referente del sito internet www.mariapiabertolucci.it e don Luigi Bertolucci parroco di San Giovanni Bosco a Viareggio.

L’incontro inizia alle ore 21,15. Si accede al chiostro Santa Caterina passando dall’ingresso nella piazzetta al lato di via della Cavallerizza, di fronte al civico 41. È necessario presentarsi 10-15 minuti prima per le procedure anti contagio: misurazione della temperatura e registrazione dei presenti. E’ richiesta, come per tutti gli eventi, la certificazione COVID-19 (green pass) che viene rilasciata a chi è vaccinato almeno con la prima dose da 15 giorni, a chi è guarito dalla COVID-19, oppure a chi ha fatto un test molecolare/antigenico risultato negativo nelle 48 ore precedenti.

Come è avvenuto già per altri eventi e/o serate chi non ha la certificazione COVID-19 (green pass) non può essere ammesso nel chiostro Santa Caterina del Real Collegio.