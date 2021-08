Cultura e spettacolo



Ripartire Festival, spazio alle band musicali emergenti

mercoledì, 18 agosto 2021, 18:09

Il palco di Ripartire Festival al Foro Boario ospiterà nel corso di due serate (il 26 e il 28 agosto) 6 fra gruppi musicali e singoli cantanti emergenti locali, accanto ai big già presentati nei giorni scorsi.

"Dopo vent'anni che l'amministrazione comunale non lo faceva più – spiega il consigliere con delega alle politiche giovanili Daniele Bianucci – , abbiamo voluto dare la possibilità ai giovani e giovanissimi musicisti della nostra città di esibirsi di fronte a un pubblico vero, in completa sicurezza come prevedono le norme anti Covid e il Ripartire Festival, nato e pensato assieme ai giovani del territorio, abbiamo ritenuto potesse essere il luogo ideale. I sei gruppi e solisti emergenti sono stati selezionati fra i tredici che hanno risposto all'avviso pubblicato dal Comune nelle settimane scorse. In questo modo abbiamo voluto dare a tutti la possibilità di ripartire, dopo lunghi mesi in cui non c'è stata la possibilità di partecipare a concerti dal vivo".

I primi tre emergenti si esibiranno sul palco del Foro Boario giovedì 26 agosto, nella giornata di apertura del Festival dedicata al tema dell'identità e delle discriminazioni, con workshop a partire dalle 17.30 e talk alle 19.00.

Lo spettacolo musicale, dalle 21.30, vedrà alternarsi sul palco i B.K., gruppo rock fondato a Lucca nel 2014, partito suonando cover in vari locali della zona per approdare gradualmente a una scaletta di soli pezzi inediti che variano dal rock anni '70 fino ad uno stoner più cupo; Sgrò, cantautore indie intimo e attento al dettaglio, che ha trascorso tutto il mese di luglio a suonare per strada sulla riviera adriatica e il 5 agosto si è esibito al Lumen festival a Vicenza, i Tuesday's Cockroaches, band Garage Punk n' Roll nata alle porte del primo lockdown, entro la fine del quale è comunque riuscita a pubblicare l'EP di esordio, "Anthropoid Tapes".

Ospite speciale della serata sarà Andrea Biagioni, semifinalista di X Factor Italia 2016 e concorrente al Festival di Sanremo categoria "giovani" nel 2018.

Ripartire Festival è realizzato dal Comune di Lucca con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Lucca e con il contributo di Lucart. L'ingresso alle quattro giornate del festival (26, 27, 28, 29 agosto) è libero, ma è necessario avere il green pass, utilizzare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza. Sarà possibile partecipare alle attività del pomeriggio e ai concerti della sera, oppure scegliere di prendere parte solo a un singolo appuntamento. Per rendere più spedite le operazioni di ingresso ai talk, ai workshop e ai concerti è consigliata la prenotazione su www.tocket.org. Tutte le informazioni sulla pagina Fb e Instagram di Ripartire Festival.