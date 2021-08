Cultura e spettacolo



Sabato 7 agosto i Goblin al Roof Live Music di Mugnano

martedì, 3 agosto 2021, 12:40

Torna a Lucca lo storico gruppo dei Goblin di Claudio Simonetti con un concerto di 2 ore che ripercorrerà tutti i classici della band, dalle colonne sonore scritte per i film di Dario Argento come Profondo Rosso, Suspiria, Tenebre, Opera, Phenomena a brani presi dai loro lavori in studio come Roller, Il Fantastico viaggio del bacarozzo Mark e dall'ultimo the Devil is Back.

Dopo la serata da tutto esaurito del febbraio 2020, quando presentarono una proiezione per i 45 anni di Profondo Rosso al Teatro Nieri di Ponte a Moriano con accompagnamento del film e poi un gran concerto, tornano a Lucca i Goblin del maestro Claudio Simonetti, una delle band italiane più famose nel mondo, come spesso confermano anche i cineasti più influenti.

L'evento, che fa parte di un tour europeo che prende il via in questi giorni, avrà luogo sabato 7 AGOSTO 2021, al Calcetto sul Tetto - Roof Live Music (Via E. Mattei 525 Mugnano)all' aperto nel campo coperto.

Lo show si terrà anche in caso di pioggia, perché l'innovativa struttura del Roof Live Music è in grado di proteggere dalle intemperie attivando la copertura mobile in pochi minuti.

Ad aggiungere una notevole suggestione alle intense atmosfere musicali che la band da sempre riesce a creare, saranno anche proiettate le scene dei film.

La data lucchese è una delle tappe del tour europeo che i Goblin inizieranno ad agosto e che terminerà a dicembre 2021.

L'ingresso è riservato ai soci Aics e prevede un contributo di € 15,00. E' possibile sottoscrivere la tessera al momento dell'ingresso, al costo di 5 € e avrà validità annuale. Informazioni e prenotazioni: etrurianlegion@live.it