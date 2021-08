Tosca è l’ultimo appuntamento con le "Cartoline pucciniane"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 31 agosto 2021, 12:53

Un concerto tutto dedicato alle musiche per pianoforte e violino, dal lucchese Francesco Geminiani al virtuoso Camillo Sivori passando per l'esecuzione di un capolavoro senza tempo di Ludwig van Beethoven

martedì, 31 agosto 2021, 12:43

Parte a fine settembre presso la Lym Academy di Lucca, il "Master in Voice lnternational" che si svolgerà in un percorso riservato a pochi talenti in età compresa dai 15 ai 40 anni provenienti da tutta Italia

martedì, 31 agosto 2021, 09:08

Grande interesse ha destato la presentazione di "Carpe Diem, riprendersi il tempo per una rivoluzione interiore" (Passaggio Al Bosco Edizioni). Il saggio filosofico romanzato di Massimo Raffanti, giornalista e scrittore lucchese, che è stato presentato all "Etoile-Yacht Club- Porto di Marina di Pisa"

martedì, 31 agosto 2021, 09:00

Con il concerto de "I FIATI" dell'Orchestra Luigi Boccherini, ha inizio la tredicesima Rassegna Musicale "Suoni di Lucca – Musica in Palazzo Pfanner, organizzata dall'Associazione Orchestra da Camera "Luigi Boccherini, con il patrocinio del Comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ACLI ed Orchestra da Camera " Luigi...

lunedì, 30 agosto 2021, 17:10

Come deve porsi il giornalista di fronte alla paura? Come raccontare il movimento No-vax? Qual è il ruolo del giornalista di fronte al dilagare di fake-news? Sono questi i punti di partenza del monologo-spettacolo di Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, autore e scrittore

lunedì, 30 agosto 2021, 14:37

Nove concerti con ospiti di livello internazionale, sette masterclass, due conferenze dedicate a Luigi Boccherini, le esibizioni dei giovani talenti del conservatorio