Ultimo appuntamento con il 'Canto degli alberi'

mercoledì, 25 agosto 2021, 17:01

The Kolors a causa della positività al Covid19 di un membro della band non potranno esibirsi sul palco del Ripartire Festival domenica 29 agosto. Al loro posto si esibirà Noemi in concerto con il suo tour “Metamorfosi Summer Tour”

mercoledì, 25 agosto 2021, 12:46

Domenica 29 Agosto 2021, alle 18,30, presso la Cattedrale di San Martino in Lucca, un altro importante ed eccezionale appuntamento per "Musica in Cattedrale" con un concerto dell'organista Andreas Sieling, titolare del grande Organo Sauer del Duomo di Berlino

mercoledì, 25 agosto 2021, 12:34

Venerdì sera la prima data in Toscana di "Intelletto d'amore (e altre bugie)" con la voce di Andrea Camilleri e il violoncello di Michele Marco Rossi. Sabato sera la musica al tempo di Dante con Oreste Bossini e il liuto medievale di Stefano Albarello

martedì, 24 agosto 2021, 16:23

Tornano gli appuntamenti con il teatro per le famiglie con ragazzi e bambini. Il 26 agosto protagonista la musica con "Il Flauto Magico" rivisto con i burattini dell'artista americana Mergie Picchi

martedì, 24 agosto 2021, 16:21

Si avvicina il primo appuntamento con C·ORA Lucca Fest - Festival sulla Contemporaneità: la rassegna si aprirà giovedì 26 agosto, alle 21.15, nel prato della Cavallerizza in piazzale Verdi a Lucca con l’incontro dal titolo “Serie tv e cultura di massa”

lunedì, 23 agosto 2021, 14:39

Presentata la Rassegna Musicale "Suoni di Lucca - Musica in Palazzo Pfanner, manifestazione giunta quest'anno alla sua XIII^ edizione