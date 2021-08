Cultura e spettacolo



Women in Talent, la serata del Lucca Jazz Donna dedicata alle artiste emergenti

lunedì, 9 agosto 2021, 11:29

Giovedì 12 agosto prosegue la 17^ edizione della rassegna Lucca Jazz Donna che torna con una serata molto speciale: Women in Talent.

Tappa del nostro festival che riteniamo molto importante perchè dedicata alle artiste emergenti nel campo del Jazz.

Ci saranno due set differenti, durante il primo si esibisce Agata Garbin, batterista talentuosa, classe ‘99; durante il secondo set avremo il piacere di ascoltare il trio Signorine Buonasera, formato da Gilda (Valeria Paci) e Bonny (Valeria Bonifazi) e Polly (Elena Polinori).

Agata Garbin è nata a Rovigo il 12/12/99 ed è attualmente iscritta all'Università di Padova (Matematica) e al Conservatorio Venezze di Rovigo (Batteria jazz).

Ha iniziato a studiare batteria con Riccardo Paio, ha poi proseguito da autodidatta prima di iscriversi al Conservatorio di Rovigo nel Dipartimento Jazz dove attualmente studia con il maestro Stefano Paolini.

“Ho sempre suonato in piccole band, con le quali ho spaziato dal pop all’hard rock. Frequentando il conservatorio ho potuto suonare con artisti come Paolo Fresu, Fabio Petretti, Roberto Spadoni, Massimo Morganti, Mats Holmquist, oltre che con formazioni di studenti del conservatorio e con la Venezze Big Band; ho inoltre partecipato a masterclass con artisti del calibro di Dave Weckl, Mike Stern, Ethan Iverson, Paul Wertico. Ho collaborato con alcune big band come, oltre alla Venezze Big Band, la Perugia Big Band (anch'essa diretta dal Maestro Massimo Morganti) e la Big Band Unipd (diretta dal Maestro Alessandro Fedrigo).”

Il trio Signorine Buonasera nasce in Umbria dall'incontro tra Gilda (Valeria Paci) e Bonny (Valeria Bonifazi) entrambe appassionate di musica swing, completandosi con l'arrivo di Polly (Elena Polinori). Tutte e tre le artiste cantano e ognuna di loro suona uno strumento: Gilda la batteria, Bonny il pianoforte e Polly il violino.

Tratto distintivo de Le Signorine è la loro capacità di unire, all'armonizzazione delle voci, l'accompagnamento di pianoforte, violino e batteria, in una interpretazione al contempo vocale e strumentale delle melodie che hanno fatto la storia della musica swing italiana.

Molti sono gli artisti che ispirano il trio, da Nicola Arigliano a Sergio Caputo, incorniciando sempre ogni brano con arrangiamenti vocali ispirati al trio Lescano o al Quartetto Cetra. Da quest'anno il trio femminile inserisce nel repertorio i propri inediti.

A fine serata, per continuare a supportare l’operato delle associazioni onlus del territorio lucchese che si occupano di salute e solidarietà, sarà l’associazione Archimede, che si occupa di riabilitazione psichiatrica utilizzando Arti-Terapie, a sponsorizzare la targa di partecipazione al Festival per le artiste presenti.

Il team del Lucca Jazz Donna è composto da Ilaria Ferrari al progetto grafico, Michela Panigada presentatrice e direttrice del palco, Laura Casotti alla fotografia e Michela Lombardi come consulente artistica.

Il concerto del 12 Agosto inizia alle 21.00, nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio. L’entrata è dal lato di via Cavallerizza, la prenotazione non è obbligatoria, l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, per info e prenotazioni potete rivolgervi al numero 3280628802 o scrivere una mail a: prenotazioniluccajazz@gmail.com