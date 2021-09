Cultura e spettacolo



A Lucca il festival dedicato al mondo della lettura

giovedì, 16 settembre 2021, 16:05

di chiara grassini

Nasce "Anteprima Ex Festival", la rassegna letteraria che si terrà a Lucca tra il 24 e il 25 settembre. Si tratta di due giornate all'insegna di libri, letture e incontri con gli scrittori con l'intento di rilanciare l'attività culturale. La manifestazione è ideata dall'attore Marco Brinzi e dall'editore Daniele Di Gennaro, i quali hanno affermato di lavorare già all'edizione 2022 ben più strutturata di quella attuale.L'evento si svolgerà in tre luoghi cittadini diversi: Aula Magna liceo Macchiavelli, biblioteca Agorà e l'auditorium di San Romano a ingresso gratuito ma obbligatorio il green pass."Il festival presenta due caratteristiche - ha affermato l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti -, un alto livello del confronto di idee e la grande popolarità poichè gli ospiti invitati sono di un certo spessore".



Tra essi Antonio Talia, cronista, reporter e corrispondente da Pechino. Dialogherà con la giornalista Concita De Grgorio e in tale occasione presenterà il libro "Milano sotto Milano. Viaggio nell'economia sommersa di una metropoli".Seguirà l'incontro con lo sceneggiatore Giorgio Giusfredi che parlerà in anteprima dell'uscita del fumetto "Tex" per la casa editrice Bonelli. Protagonista del Festival anche la poesia del Novecento con particolare riferimento a Giuseppe Ungaretti e a Cesare Pavese. Il linguaggio poetico, in tutte le sue forme, verrà proposto a tutti gli istituti scolastici poichè un grande arricchimentoper le scuole del territorio, come ha affermato Ilaria Vietina.



"L'edizione 2022 - ha fatto sapere l'editore fondatore della casa editrice minimum fax - si caratterizzerà dalla presenza di scrittori stranieri noti e faremo conoscere meglio gli artisti oltre a coinvolgere tutte le case editrici".



Qui il programma completo:



Venerdi 24 settembre-10.30 Aula Magna liceo Macchiavelli (eventi per le scuole)Fabio Stassi: con in bocca il sapore del mondo.Piccola mappa stellare del cielo dei poeti del Novecento.



-17.30 Biblioteca AgoràValeria Parrella. i racconti di Mosca più balena.Con l'autore dialoga l'editore Daniele Di Gennaro.



-21:00 Auditorium di San Romano"Milano sotto Milano. Viaggio nell'economia sommersa di una metropoli", presentazione del libro inchiesta di Antonio Talia. Con l'autore dialoga Concita De Gregorio.



Sabato 25 settembre10:00 Auditorium di San RomanoDare vita a un fumetto. Incontro con lo sceneggiatore Giorgio Giusfredi ( Bonelli editore). Dialoga con lui Carlotta Colarieti. Disegno dal vivo Fabio Valdambrini.



17.30 Biblioteca AgoràLe voci della follia. Incontro con gli scrittori Remo Rapino e Graziano Gala Con i due autori dialoga Fabio Stassi.



-21:00 Auditorium di San RomanoLuca Braisco: profondo nero. L'altra America di Chris Offutt. A seguire reading teatrale dell'attore Marco Brinzi che legge il romanzo "Le colline della morte" di Chris Offutt.



Per informazioni e prenotazioni inviare email a luccaexfestival@gmail.com o consultare il sito www.bibliotecaagora.it