Cultura e spettacolo



A Villa Basilica un corso sulla castanicoltura

martedì, 14 settembre 2021, 14:31

A Villa Basilica una serata dedicata ai castagni. Appuntamento mercoledì 15 settembre, alle 21, nella sala comunale, in piazza Vittorio Veneto, per la settima lezione del corso di formazione di base in castanicoltura.

Si tratta di un ciclo incontri itinerante organizzato dall'Associazione castanicoltori della lucchesia, in collaborazione con l'Istituto per la documentazione sul castagno e la ricerca forestale (I.R.F.) e con il contributo dell'Unione dei Comuni della Media Valle, rivolto a tutto il territorio della provincia di Lucca, dove sono presenti molti castagneti secolari.

Lo scopo del corso è quello di avvicinare gli appassionati alla coltivazione del castagno e di fornire le nozioni di base per la sua cura.

"La tradizione del castagno è molto radicata nel nostro territorio – commenta il vice sindaco Giordano Ballini– e proprio negli ultimi anni sta vivendo un nuovo impulso. Sono infatti molti i giovani che si sono avvicinati, o si stanno avvicinando, a questa coltivazione e che si sono impegnati nella conservazione e nella cura dei castagneti secolari, provvedendo anche a nuovi innesti. Come amministrazione, siamo lieti di ospitare questo tipo di iniziative che promuovono un prodotto così importante per il nostro territorio: il castagno ha rivestito un ruolo fondamentale per il sostentamento delle nostre frazioni nei periodi di crisi, come durante la guerra, e sono molti i progetti a cui stiamo lavorando per la sua valorizzazione".

La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti. Per poter prendere parte alla lezione è necessario il green pass.