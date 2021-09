Cultura e spettacolo



Al via la prima edizione di "Qui. Festival del possibile"

mercoledì, 8 settembre 2021, 15:08

Al via oggi la prima edizione di "Qui. Festival del Possibile" il festival che mette al centro il rapporto dell'uomo con la natura. Incontri, mostre e laboratori per grandi e piccoli, per avvicinarci ai concetti di "Ecologia" e "Sostenibilità" da molteplici punti di vista, che si svolgeranno all'Orto Botanico.

A organizzarlo tre realtà del territorio: Associazione Talea, Immagina ODV e Giungla by S.O.F.A - Shared Office For the Arts.

Dalle 10.30 sarà visitabile la mostra - a cura di Immagina Festival ODV - "La Prima Neve" che raccoglie i suggestivi e raffinati monotipi dell'illustratrice francese Sylvie Bello realizzati per il libro "La prima neve" di Elham Asadi, edito da Topipittori. Il libro racconta l'antica leggenda del folklore iraniano che narra la storia di Naneh Sarma, che vive in cielo oltre le nuvole e ogni anno attende l'arrivo dell'amato Norooz; anche Norooz sogna Naneh, ma quando finalmente arriva da lei, il 21 marzo, la trova immersa in un sonno profondo a causa della lunga attesa. La mostra sarà allestita all'interno della serra grande dell'Orto Botanico fino al 13 settembre.



Al libro "La Prima Neve" sarà dedicata anche la speciale pratica, "La prima neve e lo yoga", sabato 11 settembre alle ore 10 tenuta da Eléonore Grassi dell'associazione "SEMI Yoga Arte Storie".

L'artista Sylvie Bello sarà ospite di "Qui. Festival" e domenica 12 settembre alle ore 10.30 condurrà il laboratorio, dedicato agli adulti, "Ricordo Botanico".

Due le mostre - a cura di Associazione Talea - che verranno inaugurate nel pomeriggio, alle ore 18: "Tappeti volanti" di Filippo Brancoli Pantera (allestita all'interno della Casermetta di San Regolo), una serie di immagini in cui la bellezza della natura incontra e si confronta con il fascino dell'arabesco e dei motivi vegetali presenti nei manufatti tessili, e una Mostra Collettiva (nei sotterranei dell'Orto Botanico) che ruota attorno ai temi della sostenibilità, del riciclo, e della natura.

Dalle ore 17.30 si svolgerà, all'interno della serra piccola dell'Orto Botanico, invece la performance artistica di ???????????????????????????????? ???????????????????????? - curata da Associazione Talea e Biblioteca Civica Agorà - "Fiaba - La poesia è un dono": una vera e propria lettura "ad personam" che scaturisce dall'incontro con le due poetesse Manuela Dago e Francesca Genti.

L'ingresso alle mostre è gratuito per i possessori del biglietto di ingresso ridotto dell'Orto Botanico.



Per partecipare alla pratica yoga "La prima neve" e lo yoga (sabato 11 settembre, ore 10) e al laboratorio "Ricordo Botanico" (domenica 12 settembre, ore 10.30) è necessaria la prenotazione da fare sul sito eventbrite, nella sezione dedicata al festival "Qui": www.eventbrite.it/o/qui-festival-34295637659

La partecipazione alla performance "Fiaba - La poesia è un dono" (giovedì 9 settembre, dalle 17.30) è gratuita ma è necessaria la prenotazione da fare sul sito eventbrite, nella sezione dedicata al festival "Qui": www.eventbrite.it/o/qui-festival-34295637659

Tutte le informazioni e i link utili sono disponibili sulla pagina Facebook di "Qui. Festival del Possibile" e sul sito internet: quifestival.it/

"Qui. Festival del possibile" è organizzato da Associazione Talea, Immagina e Giungla by S.O.F.A. - Shared Office For the Arts, con il patrocinio e il contributo del Comune di Lucca e dell'Orto Botanico.

Partner istituzionali. Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca.

Main sponsor Sofidel Spa. Premium sponsor Mei Valvole Indutriali srl e LAMM Centro Analisi. Sponsor Acqua Silva, Lucar Toyota, Impresa di Costruzioni Guidi Gino Spa, Numera srl. Il festival è organizzato con il sostegno di Bionatura srl , Biofficina Toscana srl, UniLucCa s.r.l. Assicurazioni srl, Alfacolor Srl, TARA - Piante Arte e Armonia, Libreria Lucca Sapiens e Villa Agnese Suite. Partner tecnici: QZR, Topipittori, Kalispéra, LuccArtigiani, allestend.it e Terra di Tutti.