Cultura e spettacolo



Alla Biblioteca Agorà "La sollevazione degli straccioni", il nuovo libro di Renzo Sabbatini

martedì, 21 settembre 2021, 09:16

S'intitola "La sollevazione degli Straccioni. Lucca 1531. Politica e mercato" (Salerno Editrice) il nuovo libro del professor Renzo Sabbatini, docente di storia moderna a Siena, che l'autore presenterà mercoledì 22 settembre alle ore 18,00 nel cortile della biblioteca Agorà, in via delle Trombe 6 a Lucca.

All'appuntamento parteciperanno anche il sindaco Alessandro Tambellini e il professore dell'Università Federico II Giovanni Muto. Il libro racconta una storia affascinante che proietta il lettore in uno degli eventi più famosi della storia lucchese, fornendo informazioni e valutazioni dalle quali è possibile cogliere tratti di profonda attualità.

Dal maggio 1531 fino all'aprile 1532, la piccola Repubblica di Lucca è scossa da violenti tumulti scoppiati per le nuove leggi sulla seta, vessatorie nei confronti degli artigiani. Ma dalla breccia aperta alle rivendicazioni economiche emerge il tema della gestione del potere da cui si sentono escluse le "famiglie mediocri" e, sul versante popolare, quello delle condizioni di vita. All'interno prende avvio un dibattuto politico che si fa più esplicito e diffuso, consentendoci di cogliere un nuovo ruolo dell'informazione. A raccontarci l'annus horribilis lucchese sono i documenti ufficiali, le cronache manoscritte e la severa “Orazione ai nobili lucchesi” di Giovanni Guidiccioni. Il testo non è quindi solo un saggio storico, ma un vero e proprio squarcio in nel passato, un racconto vivo che permette di scoprire assieme ai protagonisti un'avvincente pagina della storia della città.

L'incontro è gratuito, la prenotazione e il green pass sono obbligatori. Per informazioni e prenotazioni, 0593445716 e info@bibliotecaagora.it