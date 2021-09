Cultura e spettacolo



All’Istituto Jam Academy corsi di musica per studenti delle scuole superiori

martedì, 21 settembre 2021, 08:32

Musica moderna: aperti all'Istituto Jam Academy di Lucca (https://www.centromusicajam.it) i corsi di chitarra, basso, batteria, canto, piano e tastiere, sax per studenti delle scuole superiori. Un'esperienza di apprendimento mirata alle competenze e alle conoscenze necessarie per continuare gli studi a un livello di istruzione superiore e costruire una carriera professionale come musicista.

Con il corso si ha accesso a lezioni, esercitazioni, workshop e masterclass guidati dagli stessi professionisti del settore musicale di livello internazionale che insegnano alla Jam e l'opportunità di esibirsi come solista o in ensemble all'interno dei vari eventi organizzati dall'accademia.

All'indirizzo https://www.centromusicajam.it/corsi/music-performance-14 le informazioni sui corsi e sulle iscrizioni: se effettuate entro il 30 settembre 2021 si potrà usufruire di uno sconto del 10%.

Contatti: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, https://www.centromusicajam.it/ .