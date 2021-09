Cultura e spettacolo



Al via il Cluster Music Festival

giovedì, 30 settembre 2021, 18:08

Sabato 2 ottobre prende il via alle ore 17, nell’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, il Cluster Music Festival che conclude l’undicesimo anno di attività della associazione Cluster dedicata alla musica del presente.

Undici anni in grande ascesa nei quali sono stati realizzati rapporti di collaborazione tra la Cluster ed associazioni simili sparse in tutto il mondo. In questa maniera le nuove composizioni dei soci Cluster sono state eseguite in prima assoluta non solo nella nostra città, ma in Giappone, USA, Azerbaijan, Europa intera e America Centrale.

Inoltre da cinque anni la Cluster organizza con successo nel Teatro di San Girolamo, in collaborazione col Teatro del Giglio, il Puccini Chamber Opera Festival mettendo in scena ogni edizione numerose opere liriche in prima assoluta, provenienti dal Corso Internazionale per opera lirica organizzato in luglio dalla stessa Cluster.

Un percorso ambizioso e in via di sviluppo che ha dato sinora frutti insperati con collaborazioni importanti richieste al di fuori della città. Prima tra queste il Museo Zeffirelli che, oltre a realizzare per il Corso di opera fondamentali lezioni di scenografia, metterà a disposizione a partire dall’anno prossimo alcuni dei loro migliori allievi che seguono a Firenze il Corso di Regia e lo Scriptorium Foroiuliense in Friuli, dove il Corso di opera si trasferirà l’anno prossimo per alcuni giorni.

Tutta questa attività non ha fatto comunque perdere di vista la presentazione delle novità legate alla musica dei nostri giorni e il Festival che inizierà il prossimo sabato è un chiaro esempio, dove saranno presentati dal direttore artistico Renzo Cresti nuovi libri (vedi quello su Sylvano Bussoti recentemente scomparso, o quelli dei soci Cluster Stefano Teani e Gianmarco Caselli) e nuovi CD con relativi concerti, oltre ad una originale conversazione con Pietro Rigacci, docente di composizione al “Boccherini”, che concluderà la rassegna musicale. Il Festival è organizzato col patrocinio del Comune di Lucca, il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione della Scuola Sinfonia e del caffè letterario Luccalibri. Ingresso libero secondo le normative Covid.

Sabato 2 ottobre, ore 17, Auditorium Fondazione Banca del Monte

Presentazione del libro di Renzo Cresti, Sylvano Bussotti e l’opera geniale, Maschietto editore, Firenze 2021

Intervengono il flautista Roberto Fabbriciani, i chitarristi Dario Atzori e Giacomo Brunini

Domenica 3 ottobre, ore 17, Auditorium della Scuola di Musica Sinfonia

Recital del trombettista Lorenzo Cimino che eseguirà musiche tratte dal suo cd 60X1

Musiche di Antonio Agostini, Macchina per la lavorazione di specchi concavi - Luciano Berio, Gute nacht - Claudio Josè Boncompagni, Tuba insonet salutaris - Luciano Chailly, Il silenzio - Paola Ciarlantini, Nomos - Girolamo Deraco, Knowhere - Antonio Ferdinando di Stefano, Ad libitum - Alessandro Fabbri, Not so Far Brothers - Piero Gaddi, Rosa di Francia - Giorgio Gaslini, One minute more - Stefano Giannotti, Tre storie in un minuto - Carlo Alessandro Landini, Atmana esa prano jayate - Gaetano Giani Luporini, Squilli d’Angelo e Ghigni del Diavolo - Andrea Nicoli, Au jour le jour - Pietro Rigacci, En attendent Brenda - Giacinto Scelsi, Dai 4 pezzi per tromba n. IV - Marco Simoni, RUAH -Karlheinz Stockhausen, Sei wieder fröhlich - Piero Luigi Zangelmi, Voluta Musicale

Sabato 9 ottobre, ore 17, Caffè Letterario Lucca Libri

Kermesse di presentazioni librarie e discografiche

Libri: Nicola Cisternino, Luigi Nono Caminantes - Stefano Teani, L’epoca dell’essere

Cd: Ilaria Baldaccini, Notturni – Gianmarco Caselli, Acid Ambient Zone – Mario Cesa, 5 cd della EMA Vinci Records Omaggio a Cesa - Alessandro Magini - Five around the Sax

Domenica 10 ottobre, ore 17, Auditorium Scuola di Musica Sinfonia

Recital della pianista Ilaria Baldaccini

Musiche di Roberto Lupi, Tre pezzi brevi - Giancarlo Cardini, Via del fico, Firenze. Una piccola strada disadorna, silenziosa, quasi immota, arida e bella - Gaetano Giani Luporini, Nove Mantram: Domanda, Anelito, Gravitazione celeste, Volere e libertà, Canto angelico, Vita nei cristalli, Memorie egiziane, Respiri intervallari, Verso la luce - Sylvano Bussotti, dai Cinque pezzi per David Tudor: n. 4 - Giancarlo Cardini, Ultimi fiori, verso sera - Roberto Lupi - Cinque piccoli canti per una piccola amica

Sabato 16 ottobre, ore 17, Auditorium Scuola di Musica Sinfonia

Incontro con Pietro Rigacci, pianista e compositore, conversazione con Renzo Cresti