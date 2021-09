Cultura e spettacolo



Assegnata al sopranista Federico Fiorio la XXIII^ targa Luciana Pardini

venerdì, 24 settembre 2021, 18:39

Alla presenza di un pubblico qualificato, che ha riempito i suggestivi locali della Casa del Boia nei limiti consentiti dalla normativa anti Covid 19, è avvenuta, nel corso del concerto organizzato per la circostanza, la consegna annuale della targa “Luciana Pardini” da parte del Circolo della Musica “Alfredo Catalani” di Lucca e Porcari, giunta alla sua XXIII^ edizione.

L’ambito riconoscimento, che tutti gli anni il prestigioso sodalizio destina com’è ormai noto ad un giovane artista dai promettenti esordi in campo musicale, è andato quest’anno, com’era stato preannunciato, al “sopranista” (uomo con voce da soprano) veronese Federico Fiorio.

Una voce decisamente portentosa nella sua originalità, che richiama tuttavia la migliore tradizione belcantista dei secoli andati, la quale ha deliziato i presenti con un programma di brani selezionati di Vivaldi, Handel e Mozart; tutto all’insegna di quel senso “Meraviglioso” dove tutto diventa possibile, fiabesco e oltre il reale, che tanto ha caratterizzato l’epoca Barocca e post Barocca che stiamo rivivendo particolarmente negli ultimi decenni.

Del resto basta scorrere l’invidiabile già denso curriculum all’attivo di questo giovane artista per arguire il suo spessore qualitativo musicale, ed è facile prevederne una fulgida immancabile futura carriera, sorte peraltro toccata fin qui a tutti i precedenti assegnatari della targa “Luciana Pardini”: un auspicio di non poco conto! Federico era accompagnato dal quartetto d’archi Etruria String Quartet , una formazione dell’Associazione Etruria Musica, applauditissimo anche nei movimenti musicali non cantati eseguiti, quali quelli dalle stagioni di Vivaldi , nonché la celeberrima “Eine Klein Nachtmusik” di Mozart. Insieme col Presidente del Circolo Francesco Pardini, ha effettuato la consegna della targa d’argento al premiato l’Assessore alla Cultura del Comune di Lucca dr. Ragghianti ,il quale ha tenuto a manifestare la sensibilità dell’Ente verso questi eventi culturali altamente significativi, specie attualmente perché indicativi di una precisa volontà di generale ripresa graduale dopo le note restrizioni subite.