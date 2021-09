Cultura e spettacolo



Cluster, concerto per l’Immacolata a San Daniele del Friuli

giovedì, 30 settembre 2021, 16:06

L’Associazione Cluster e la Biblioteca guarneriana di San Daniele del Friuli (tra i suoi libri si trovano alcuni importanti codici musicali risalenti al XIII secolo) organizzano nel comune di San Daniele del Friuli un concerto di musica sacra, sotto la direzione artistica di Girolamo Deraco, con in programma una composizione musicale in prima assoluta che trae ispirazione e contiene frammenti provenienti dai codici musicali della Biblioteca guarneriana. L’intento artistico del concerto è quello di riascolatre melodie “apparentemente perdute” riunendo sotto una nuova veste il presente e il passato.

La formazione musicale che eseguirà il concerto sarà l’Etymos Ensemble, gruppo musicale in residence presso Cluster. Gli esecutori saranno Maria Elena Romanazzi (soprano perfomer), Giacomo Brunini (chitarra classica), Alberto Gatti (sound designer).

Il Concerto per l’Immacolata è dedicato interamente alla Madonna e avrà in programma, oltre all’Ave Maria, lo Stabat Mater e il Nuovo brano in prima assoluta scritto appositamente dal Maestro Deraco, famosi brani dell’anno mille come le Laude novella del Laudario di Cortona, Beata Viscera di Perotinus e altri compositori da definire.

Il concerto prevede inoltre, in alcuni brani, delle video proiezioni che accompagneranno l’esecuzione musicale con immagini tratte dai codici della biblioteca.